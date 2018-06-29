高雲翔保釋成功 律師提理由「在獄中因身分被欺負」

高雲翔稍早被宣判保釋成功。（圖／取自高雲翔微博）

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中時電子報

35歲大陸男星高雲翔今年3月在澳洲因涉性侵案被捕，今(29日)法官宣判保釋結果獲准，但需上交至少300萬澳元（約6855萬台幣）保證金，稍早在結果出爐前，高雲翔方又提出了5點保釋理由供法官參考，其中除了證據不足、妻子董璇已在澳洲租屋等，還提到「高雲翔在獄中因其身分被欺負」。

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據《on.cc東網》報導，高雲翔的律師在宣判保釋獲准前，曾提出5點理由，一是應做無罪推定，二是全案警方證據不充足，三則證實高在監獄裡因身分遭受欺負，四強調董璇放棄大陸演藝工作，也已在澳洲租屋準備舉家搬移到澳洲生活，最後一點則是高雲翔同意戴電子腳鐐。

稍後，法官宣判高雲翔得以保釋，但需遵守8大條件，一是高必須住在董璇的租屋中，二是高得每天向警局報到2次，三為高雲翔、高母、高雲翔女兒交出護照，四是高不能靠近機場，五是禁止接近被害人，六為高必須在家中禁足，七是24小時得配戴電子腳鐐，最後是需交出300萬澳元保釋金，若以上都同意，才可重獲自由。

聽聞法官宣判，報導指出，高雲翔第一時間臉上並無明顯喜悅表情，只冷靜回應：「聽到了，明白，謝謝」，董璇態度也十分冷靜，一一和律師團隊擁抱，感謝眾人努力換得丈夫保釋成功。

對於保釋結果，高雲翔工作室稍早發聲明強調，先前所謂「高雲翔先生在看守所內遭遇霸凌，轉往醫院羈押治療」的相關報導完全是子虛烏有，強力否認，並保留法律追訴權。

(中時電子報)

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