科博館「漫步太陽系」特展　推出NASA最新太陽高解析世界級的天體影像

國立科學博物館29日起推出「漫步太陽系」特展，科學內容以藝術手法呈現。（陳淑芬攝）

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國立科學博物館29日起推出「漫步太陽系」特展，特別的是所展出的科學內容，以藝術手法呈現，在台達文教基金會高品質投影設備支援下，讓民眾觀賞到NASA提供最新的太陽高解析世界級的天體影像，此外，並有趨勢科技提供的太陽系各天體VR創新內容，呈現全新的學習體驗。

科博館表示，有1千億個星系、2千億顆恆星及8個行星環繞在太陽周邊，人類在宇宙的空間渺小、存活短暫，在時空的交會中來思考宇宙的起源，探究神秘的太陽系。

美國航太總署的「太陽動力天文台」於2010年2月發射，進入距地表3萬6000公里的地球同步衛星軌道，以3個主要的觀測儀器，以多波段同步且持續觀測太陽，以瞭解太陽對地球和地球周邊太空環境的影響。

科博館為了使提供觀眾最新穎的科學成果和最震撼的視覺效果，邀請美國太空總署高達太空中心協助，希望能獲得太陽動力天文台的最新影像，在航太總署總部的計畫科學家李傑信博士幫助下，獲航太總署同意支持，並由高達太空中心的太陽影像團隊為特展製作兩段3分鐘的8K影片。

科博館指出，後製工作由公關經理福克斯女士聯絡協調、天文影像工程師魏星格及布里格曼負責完成，而影片音樂為德國音樂家李昂哈德所作曲。但因為影片資料量太大，無法通過網路下載，由李傑信親自手提硬碟送到台灣，此份影片匯集國際尖端科學及藝術家的精心合作完成。「漫步太陽系」特展將展出至2019年2月17日。

(中時 )

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