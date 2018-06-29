波音獲458億大單 科威特購28架「超級大黃蜂」戰機

2018年06月29日 13:37 中時電子報 李靖棠

據美國海軍協會（USNI）報導，美國五角大廈（Pentagon）宣布，兩大武器製造商之一波音（Boeing），近日再搶下一筆高額戰機訂單。科威特政府決定砸下15億美元（約457.6億台幣）的經費，將向波音採購：22架E型單座型和6架雙座型的F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機（Super Hornets）。

事實上，美國國務院早在前年（2016）就單方面批准，向多年盟友科威特出售「超級大黃蜂」戰機，當時科威特的最初考量，是準備一口氣砸下101億美元（約2,926億台幣）、採購至少40架「超級大黃蜂」來升級麾下機隊。而在國內面臨新版本艦載機F-35B（F-35 Lightning II）與C型夾擊，波音也決定，要全面讓「超級大黃蜂」戰機升級為第三批次，不僅延長壽命、同時讓戰力更加強化。

在卡爾文森號航母甲板起降的F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機。（圖/美國海軍）

現役的「大黃蜂」F-18戰機，是在1970年代由已併入波音的麥克唐納-道格拉斯公司（McDonnell Douglas）研發製造，屬於多功能用途的航空母艦艦載機。成功大舉外銷的F-18戰機，如今已有6種衍生機型，是美國海軍與多國軍方現役的主力戰機。而F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰鬥機，是波音根據舊型F-18戰機改良，從1999年開始投入服役，目前主要集中在美國海軍各航母。

科威特空軍麾下的F-18C型「大黃蜂」戰機。（圖/美國海軍）

目前仍有27架C型與7架D型「大黃蜂」戰機服役，科威特空軍（Kuwait Air Force）不久前，也向英國採購一批新型颱風戰機（Eurofighter Typhoon），用以強化和替換國防軍力。除科威特的訂單外，包含瑞士、印度、芬蘭和美國海軍，都陸續下訂更新或採購合約，也讓波音的生產線重新活絡，避免提前面臨停產的命運。

(中時電子報)