環保便利iBike讚！台中市iBike站29區全壘打

2018年06月29日 13:50 中時 盧金足

台中市29區ibike站點圖。（圖／台中市交通局提供）

台中市府交通局長王義川29日表示，台中市山海屯每個行政區都有iBike租賃站可使用，完成29區全壘打，預計今年暑假將達成300站、9000輛自行車的目標，讓台中市民都能享有iBike便利、環保的公共運輸服務。

目前台中市iBike站數從2014年21站增加到2018年282站，累計租借次數超過1800萬人次，平均每日高達2.2萬人次使用，市民通勤通學及休閒使用的綠色運具。

王義川表示，台中市iBike自2014年7月開始推動，前市府時期只以台灣大道為主軸，在市政府、西屯區設置，2015年起，市府改由市中心向外延伸至原縣區，並以大眾運輸場站、公園、學校、公家機關等人潮聚集地點增加站點。

為縮小城鄉差距，讓台中市民都能享有iBike便利、環保的公共運輸服務，市府透過整體規劃於全市29區廣設站點，特別以往原縣區此類建設比較少，2016年首度進入大甲、豐原、大里、太平、烏日等地，106年則加強於清水、潭子、霧峰、大雅、外埔、后里等地區設站。

王義川指出，今年原縣區已再啟用79站，地點包括東勢、梧棲、新社、神岡、龍井、大安、沙鹿、大肚、石岡、和平等區；上周龍井區龍井圖書館站啟用後，完成了全市29個行政區都有iBike站的最後一塊拼圖，此外，iBike300站也可望於今年暑假達標，接下來將再逐步提升周轉率。

此外，配合2018世界花卉博覽會，市府也規劃於三大展區設置iBike租賃站，包括后里展區的后里東站接駁站、外埔展區於外埔國中及外埔區公所設置，豐原展區沿線也會提供iBike服務，以串聯展區及運輸場站，帶動觀光人潮。

交通局表示，台中市iBike已有282站上線營運，提供8070輛公共自行車可使用，日前再完成29區全壘打。

台中市自行車369政策除了作為公共運輸的第一哩路與最後一哩路外，未來也將配合MR.B&B複合式交通運輸系統，推動綠色交通示範區，由台鐵與捷運綠線車站等軌道運輸車站為中心，搭配公車站、iBike租賃站，以綠色運輸來滿足民眾旅運的需求。

(中時 )