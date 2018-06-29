環保便利iBike讚！台中市iBike站29區全壘打

台中市iBike已有282站上線營運，提供8070輛公共自行車可使用，現再完成29區全壘打。（盧金足攝）

友善列印
中時
台中市29區ibike站點圖。（圖／台中市交通局提供）

台中市府交通局長王義川29日表示，台中市山海屯每個行政區都有iBike租賃站可使用，完成29區全壘打，預計今年暑假將達成300站、9000輛自行車的目標，讓台中市民都能享有iBike便利、環保的公共運輸服務。

目前台中市iBike站數從2014年21站增加到2018年282站，累計租借次數超過1800萬人次，平均每日高達2.2萬人次使用，市民通勤通學及休閒使用的綠色運具。

王義川表示，台中市iBike自2014年7月開始推動，前市府時期只以台灣大道為主軸，在市政府、西屯區設置，2015年起，市府改由市中心向外延伸至原縣區，並以大眾運輸場站、公園、學校、公家機關等人潮聚集地點增加站點。

為縮小城鄉差距，讓台中市民都能享有iBike便利、環保的公共運輸服務，市府透過整體規劃於全市29區廣設站點，特別以往原縣區此類建設比較少，2016年首度進入大甲、豐原、大里、太平、烏日等地，106年則加強於清水、潭子、霧峰、大雅、外埔、后里等地區設站。

王義川指出，今年原縣區已再啟用79站，地點包括東勢、梧棲、新社、神岡、龍井、大安、沙鹿、大肚、石岡、和平等區；上周龍井區龍井圖書館站啟用後，完成了全市29個行政區都有iBike站的最後一塊拼圖，此外，iBike300站也可望於今年暑假達標，接下來將再逐步提升周轉率。

此外，配合2018世界花卉博覽會，市府也規劃於三大展區設置iBike租賃站，包括后里展區的后里東站接駁站、外埔展區於外埔國中及外埔區公所設置，豐原展區沿線也會提供iBike服務，以串聯展區及運輸場站，帶動觀光人潮。

交通局表示，台中市iBike已有282站上線營運，提供8070輛公共自行車可使用，日前再完成29區全壘打。

台中市自行車369政策除了作為公共運輸的第一哩路與最後一哩路外，未來也將配合MR.B&B複合式交通運輸系統，推動綠色交通示範區，由台鐵與捷運綠線車站等軌道運輸車站為中心，搭配公車站、iBike租賃站，以綠色運輸來滿足民眾旅運的需求。

(中時 )

戶政行動化服務超便民 內政部籲… 離岸風電招標過程疑黑箱 藍委到…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。