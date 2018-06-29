離岸風電招標過程疑黑箱 藍委到北檢提告

2018年06月29日 13:45 中時 鄭舲

國民黨立委到北檢按鈴提告。(國民黨團提供)

蔡政府積極推動離岸風力發電，但招標過程及價格引發外界質疑。國民黨立法院黨團今舉行記者會，批評離岸風電招標過程黑影重重，第一階段遴選價格每度5.8元高於歐洲及東南亞約兩倍，且遴選委員名單不公開疑有黑箱作業，黨團強烈要求第一階段一定要廢標，會後並到北檢按鈴提告。

國民黨團總召林德福表示，離岸風電招標分兩階段，第一階段採用遴選，每度電5.8元，第二階段公開招標，價格卻砍半為2.5元，其中3.3元的價差，簽約20年就要多花9100億，這些都是民脂民膏。林德福呼籲檢調不要再裝睡，查清楚招標過程到底有沒有人從中牟利，未來也會到監察院告發。

黨團首席副書記長曾銘宗說，台電購電程序疑有不當，一般都是先招標把價格拉下來，但台電卻先遴選，令人懷疑是否刻意這樣安排；同時，遴選委員名單經濟部列為密件不願公開，遴選過程黑箱作業；另外，他3度提醒經部辦理購電合約要保留議價機制，確保消費者權益，但經部跟台電沒聽進去，合約被高價綁死20年，要追究經部跟台電首長的財務責任。

藍委賴士葆也說，遴選過程黑箱，如何產生這個價格不清不楚，每度5.8元是德國10幾年前的價格，這幾年風電技術進步成熟，價格不斷往下掉，「難道經濟部長不做功課嗎？」黨團會盡洪荒之力要求第一階段廢標，否則經濟部長要為此事負起政治責任。

(中時 )