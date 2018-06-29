美眾院通過國防預算案 禁採購中興華為設備

2018年06月29日 13:44 中時 王嘉源

據美國之音（VOA）中文網29日報導，美國國會眾議院28日通過了6750億美元的國防部預算議案，其中禁止五角大廈採購中興和華為通訊公司的設備或服務。

眾議院以359票對49票通過的這項議案將交給參議院。參議院撥款委員會本星期稍早通過了類似議案。白宮曾在26日表示，反對參議院撥款委員會在國防部開支議案中加入有關中興的條款。

美國之音報導說，大陸國企中興因為向北韓和伊朗出售美國禁運的敏感技術，而面臨美國政府的嚴厲處罰。而華為據稱和大陸政府有關係，被美國情報界看作安全威脅。美國商務部曾下令美國公司在7年內不得向中興出售晶片和軟體等產品，中興因此處於死亡邊緣。後來美國行政當局的立場有所緩和，和中興達成了取消禁售令，但是中興必須繳納10億美元罰款和4億美元保證金的協議。這一協議遭到國會兩黨的同聲反對。

起草國防開支議案中關於中興和華為修正條款的民主黨籍眾議員魯賓·加勒戈（Ruben Gallego）在一份聲明中說：「國會兩黨大多數議員都知道，中國主導了專注而長期的偷竊美國機密和技術的活動。」他說，他起草的修正條款只是「制定綜合戰略，擊退和阻止中國攻擊我們國家安全和經濟安全的整體戰鬥的一小步」。

國防撥款小組委員會主席、來自德州的共和黨眾議員凱·格蘭傑（Kay Granger）說，這項議案為軍隊提供了他們所需的資源，使他們能夠「對付和阻遏來自俄羅斯、中國、伊朗和北韓等國家的威脅，同時也對付世界各地的暴力極端分子」。

(中時 )