打胰島素引發洗腎？食藥署、醫師齊闢謠

2018年06月29日 13:58 中時 倪浩倫

我國現有200多萬名糖尿病患，並以每年約2.5萬人數字激增，但近來網路傳言「注射胰島素比口服藥物危險，容易引發洗腎或失明」。食藥署為此在官網闢謠澄清，指出洗腎或失明，都是因血糖控制不良導致，絕非胰島素造成，只要能早期治療，絕對能大幅降低各種併發症發生的風險。

書田診所家醫科主任康宏銘解釋，糖尿病是因體內β細胞無法分泌足夠的胰島素，導致體內血糖太高，全身多處器官的血管，都因持續泡在糖水內而受損；他說，口服藥和胰島素是目前主要的正規療法，前者能刺激β細胞分泌胰島素，當病情較嚴重、β細胞功能已相當低下後，就會直接給予胰島素來控制。

然而，近來網路流傳「注射胰島素比口服藥物危險，容易引發洗腎或失明」。食藥署特別在官網闢謠，指出洗腎或失明，是因血糖控制不良導致，而非打了胰島素造成。

臨床觀察，確實有很多糖友有此迷思，表示「聽我朋友、親戚說，開始打胰島素後，竟然就準備要洗腎了」，也有人認為打針很麻煩，擔心攜帶不易，進而排斥打胰島素。

康宏銘強調，胰島素和洗腎、失明，完全是倒果為因，同樣是糖尿病，嚴重程度卻落差很大，很多有上述迷思的患者，都拖到很後期，才願意接受胰島素治療，但因為很多器官都已經嚴重受損，此時才治療已為時已晚。

康宏銘指出，除了少數因遺傳原因的患者，就算有積極控制血糖，仍有很高的洗腎風險，一般的糖友，只要定期追蹤、規律回診，遵循醫師建議來服藥或打胰島素，幾乎都可以讓糖尿病成為一個穩定、控制良好的慢性疾病，呼籲民眾切勿聽信流言。

(中時 )