台灣言論自由排名節節敗退？葉毓蘭：葉青林事件令人無言

2018年06月29日 14:05 中時電子報 邱文秀

陸記者葉青林在臉書PO文說「台灣，不說再見」。(翻攝「葉班長說台灣」臉書)

大陸記者葉青林申請入台受阻，在兩岸新聞圈掀起軒然大波。陸委會表示，不容許陸媒記者以製造假新聞方式，散布不實言論。對於蔡政府因葉青林在報導花蓮震災中，日本搜救隊拒絕進入危險的災區的真相，惱羞成怒而拒絕讓葉青林入境一事，前警大教授葉毓蘭說: 無言!並且今年自由之家評論台灣的自由度時，台灣的言論自由排名必然會因葉青林事件，像我們的競爭力一樣，節節敗退!

前警大教授葉毓蘭在臉書為葉青林抱不平，她說自己和葉青林有一面之緣，一見如故。過年前在花蓮震災時，葉青林一則石破天驚的報導，戳破了當時政府的謊言，蔡政府宣稱日本派出專家，配備探尋生命更強大的生命探測器，到花蓮災區投入救災。

葉毓蘭說，事實上，早在2月6日晚上花蓮發生地震之後，台灣各地的搜救隊，在消防署的指揮調度之下。清晨就已經集結在花蓮，國軍也帶了26部的生命探測儀投入救災；而花蓮縣消防局雖然人力有限，但是在外援抵達之前，已經將所有困在頹危的建築中的災民救出，這當然是因為災情相對單純，花蓮美崙斷層帶不像當年921時的車籠埔斷層帶那麼綿延伸遠。

參加過921大地震，配合美國救難隊救災的葉毓蘭表示，對於政府一開始婉謝大陸的搜救隊來台支援，雖然覺得不近人情(因為罹難者中陸客比台人多)，但是也能理解，因為921之後，國內各縣市消防局的搜救隊真的訓練精良，比起當年的美國隊，一點都不遜色。

但是，對於後來居然要日本專家攜帶更大的生命探測器來台，心中浮現了許許多多的問號。而葉青林當時的報導，恰恰解答了葉毓蘭的疑問，她看到影片中她的學生，消防署搜救隊隊長梁國偉開問:「我有一個問題想請教你們，你們有沒有同意說要進去呢？進去操作（日方帶來的「高階探測儀」）呢？」日方代表表示「如果這裡（手指著地圖上廢墟內部的區域）是危險地帶的話，我們無法進去，但是在這邊比較安全的地方，教給你（探測儀）用法的話，可以。如果真的想用，或者學習使用的話，我們有準備。」。

葉毓蘭說，葉青林花蓮震災的報導，讓他成為民進黨政府的眼中釘肉中刺，必欲除之而後快。她也在YOUTUBE上搜尋葉班長在台灣十年的報導，驚覺東南衛視的「台灣新聞臉」，製作的專業嚴謹，實在令台灣的媒體汗顏。這兩天，媒體稱葉青林是知台派，一點都不為過。

對於政府因為葉青林在報導花蓮震災中，日本搜救隊拒絕進入危險的災區的真相，惱羞成怒而拒絕讓葉青林入境一事，葉毓蘭表示，只能說「無言!」兩年多以來，我們看到民進黨執政後對於異己的打壓已經到了肆無忌憚的地步，追殺國民黨、狂砍退休軍公教退休金，都還可以說是國內事務，現在以一個莫須有的「假」新聞，作為扼殺新聞自由的藉口，可想而知，今年自由之家評論台灣的自由度時，必然會因為葉青林事件，讓台灣的言論自由排名，像我們的競爭力一樣，節節敗退!

(中時電子報)