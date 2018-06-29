民進黨台北市選戰策略會議 打柯打丁路線之爭 盼不要對個人關注

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民進黨台北市選戰策略會議，今首度登場，對於之前姚文智團隊中有「打柯」、「打丁」等不同的路線之爭，民進黨台北市長參選人姚文智的首席發言人吳思瑤會後表示，民進黨「不希望這場選舉是對人的關注、或對個人的喜好。」

至於民進黨秘書長洪耀福是否有具體指示？吳思瑤表示，姚文智可能會在十月後成立競選總部或以其他方式進行，並拍板定案，跟民進黨提名市議員候選人成立聯合競選總部，代表每個行政區的政策願景，做為競選基地，將在九月開始進行。

洪耀福今召集台北市選戰策略會議，會議進行約2小時，選對會召集人陳明文和民進黨立委蘇治芬、吳思瑤，台北市黨團總召李慶鋒、台北市議員阮昭雄，市黨部前任、現任台北市黨部主委黃承國、陳正德等人皆出席。

吳思瑤會後轉述指出，會議針對年底台北市長選舉，由黨中央出面分工、統籌，討論政策、策略、文宣、組織、人事等工作。 這場選戰，民進黨主打姚文智，是政策為導向的優質台北市政，而不是淪入政治口水。

對於姚文智團隊中有「打柯」、「打丁」等的路線之爭，吳思瑤說，基於柯文哲是現任台北市長，會高規格檢視柯市長執政成績，丁守中代表國民黨，長期以來是台灣最守舊、欠缺進步思維的陣營，丁守中目前也還沒有提出讓人眼睛一亮的政策，但檢驗柯文哲施政、檢視丁守中的政策態度和價值，是這場選舉中，是市民共同關切的。

吳思瑤說，姚文智參選不只是代表個人，在於整個世界版圖下區域整合的城市發展思維，民進黨有很多新生代、中生代執政縣市，包括新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌，加上未來也會跟蘇貞昌進行雙北合作，並且擴大中央北市合作。

吳思瑤表示，台北市理性選民，會期待候選人提出超越政治意識形態的政策，民進黨會拿出好政策，姚文智和民進黨的優勢在於政策和團隊合作。

(中時 )

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