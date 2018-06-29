槍殺五股國凶嫌黃克樑 用達姆彈自轟頭蓋骨碎裂

2018年06月29日 14:28 中時 陳育賢

綽號「五股國」的52歲角頭游國興，疑因債務糾紛遭新竹三光幫分子黃克樑槍殺，黃嫌28日晚間回到新竹市南寮漁港舉槍自戕，檢警29日解剖相驗，發現黃男頭部右側太陽穴整個碎裂，連頭蓋骨都軟化，是以俗稱開花彈的達姆彈自轟，才會造成射入傷口爆裂當場死亡。

檢警調查，黃嫌槍殺五股國後，一路開車南下回新竹市，並在香山區先棄車後再逃逸，並於28日下午在香山火車站搭乘朱姓司機駕駛的白牌計程車於香山至南寮地區繞行，原本他要求司機開到市區，但見市區人多之後又繞回南寮地區。

期間，黃男先向司機借手機與妻子連絡、道 別，希望妻子好好照顧孩子，之後再撥110向警方報案自首，由於黃男總共搭車繞行了1個多小時，下車時拿了2000元給司機，指1000元是搭車費用，另1000是借手機打電話的錢。

司機還一度向黃嫌表示不需這麼多錢，但黃嫌亮著制式手槍說，「我是槍擊要犯，在新北市槍殺五股國的就是我，但絕對不會傷害人，這些錢我是再也用不到了」，透露可能自戕訊息後下車離去。

而黃男一下車就站在人行道拿出手槍朝頭部扣扳機，嚇得朱姓司機連忙躲到車後，不過，當下並未擊發，黃男隨後再走進濱海公園，司機就聽見槍響。

檢警解剖相驗時發現，黃男的頭部槍傷與一般傳統槍傷不同，其頭部右側傷口較大，原研判他是左撇子，是以左手持槍朝左側太陽穴開槍，才造成右側太陽穴附近有大面積傷口。

但後來根據黃男遺留下來的槍枝與彈夾中還遺留4顆達姆彈，這才發現其是遭達姆彈炸傷，是直接爆頭死亡。

(中時 )