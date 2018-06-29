哪位總統最能代表台灣價值？李扁馬蔡加起來都輸他！

2018年06月29日 14:42 中時電子報 張達智

美麗島電子報今天（29日）公布《2018年6月國政民調》，其中一項題目是「最近社會上在討論『台灣價值』而且大家都有自己的看法。您認為在以下這幾位總統任內，哪一位最能夠堅持或是代表台灣價值」。結果前總統蔣經國獲得了高達43.0%的支持度，比李登輝、陳水扁、馬英九與蔡英文4位民選總統加起來都高。

根據美麗島電子報這份民調，民眾心中最能代表「台灣價值」的總統就是蔣經國，他獲得43.0%支持，其後依序為李登輝13.8%、蔡英文11.2%、馬英九9.5%、陳水扁7.4%，未明確回答的有15.2%。

概括而言，1996年總統直選後的4位總統其合計僅達41.9%，竟然低於已逝世超過30年的前總統蔣經國（43.0%），實在值得當前執政者省思。

此外，經由交叉分析可知，民進黨支持者認為最能夠堅持或代表台灣價值的總統是蔡英文30.4%，其次為李登輝22.1%；時代力量黨支持者則認為是李登輝36.7%；其次蔣經國18.1%。

至於其他各群民眾咸認最能夠堅持或代表台灣價值的總統是蔣經國。此外新北市與台北市、或40至59歲、或國中與專科教育程度、或泛藍民眾認為是蔣經國的皆超過半數。

另值得注意是，民眾認為在5位總統中「台灣價值」的代表性最低者，新北市與高屏認為是馬英九、台北市至雲嘉南與基宜花東離島民眾則認為是陳水扁，30至39歲認為蔡英文的代表性最低，而國中以下教育程度民眾認為是馬英九，高中以上教育程度者則認為陳水扁的「台灣價值」代表性最低。

(中時電子報)