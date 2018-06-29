綠營立委心裡苦：重啟核電也罵 缺電也罵！

2018年06月29日 14:34 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

《蘋果日報》日前推出《搶救競爭力》系列報導，指出供電問題讓台灣的投資環境更加惡化；《蘋果》更針對用電進行民調，調查顯示有73%受訪者擔心台灣缺電危機。在問到贊不贊成核能發電時，有65%的受訪者贊成核電。對此，民進黨立委鄭寶清於政論節目中表示，民進黨2025非核家園的承諾不變，現在是重啟核電廠，這是國民黨和民進黨兩黨一致同意的，不是民進黨違反承諾。「不要重啟核能不缺電也罵，重啟缺電也罵」！

資深媒體人黃暐瀚於政論節目《年代向錢看》中直指目前政府在能源政策最大問題是「說得到，做不到」。看到《蘋果日報》所做出的民調，民進黨應該要理解「此一時，彼一時」，但也不能一直跳票，因為五年後十年後，民進黨將會面對一直做不到的窘境。民進黨發展綠能，總統蔡英文更提出「0235」，就是「核能0，綠能20%，燃煤30%，天然氣50%」的政策。但擺在民進黨眼前的是綠能就是高成本的供電系統，且不是隨時隨的都可發電，其基載電力更比不過核能和火力發電。當一個國家連基載電力都不夠，要如何發展一個國家的產業？要如何說服外商投資台灣？民進黨現在說著不要核能發電，但是又重啟核一核二核能廠，這不就違反當初提出的2025非核家園的承諾？

對於黃暐瀚的發言，鄭寶清口氣似乎充滿委屈表示，就是因為「此一時，彼一時」，所以民進黨現在重啟核電廠。而且核四不是民進黨停的，是國民黨停的。民進黨並沒有違反2025非核家園的承諾，現在只是重啟核電廠，這都是國民黨和民進黨一致同意的。不是民進黨違反承諾。「不要重啟核能不缺電也罵，重啟核能缺電也罵」！

(中時電子報)