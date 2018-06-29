新北市掃蕩黑幫 提前淨化暑期治安

2018年06月29日 14:42 中時 王揚傑

海山分局檢肅四海幫黃姓大哥到案。（王揚傑翻攝）

為預防幫派組合吸收青少年從事不法活動，新北市警方26日起執行「自辦同步掃黑行動」專案，連日強力掃蕩黑道幫派分子，臨檢其經常活動、圍事場所，截至28日止，針對新北市轄區295處實施威力臨檢，執行治平專案檢肅四海幫、天道盟幫派分子共13人涉嫌違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、恐嚇取財等罪行，並查獲涉及各類刑案387人、各級毒品3500餘公克。

檢肅到案幫派分子包括新莊分局檢肅以徐姓嫌犯為首暴力討債集團共5人到案，徐嫌以高利貸借款予被害人，因被害人延遲或無力支付高額利息，即指派手下成員至被害人住處、上班處所、路口電線杆張貼被害人資料，甚至至住處大門噴漆恐嚇。

海山分局檢肅四海幫大哥黃姓男子為首的暴力討債集團共3人到案，黃嫌指揮旗下成員持槍恐嚇被害人，向其住處外牆潑漆。

另黃嫌向朋友借貸未還，因被害人有意疏離，黃認為不受尊重，即率領旗下成員侵入被害人住處地下室，持棍棒毀損被害人自小客車，再假意賠償修車費用，誘使被害人出面，施以言詞恐嚇，意圖迫使交付財物。

刑大偵五隊檢肅天道盟太陽會奚姓幫派分子為首暴力討債集團共5人到案。奚嫌等人以「太陽會」名義巧立名目向不特定人勒索牟利，介入車輛買賣糾紛，亮出太陽會名號，砸車恐嚇被害人簽立本票，小弟現場恐嚇被害人「你是看不起我們太陽的是嗎」、「你頭殼還要破幾個洞，還是車行的車子我再叫年輕人來砸」，行徑令人髮指。

警方表示，除本次針對轄區幫派大掃蕩，淨化治安，防止幫派組合吸收青少年於暑假期間從事不法行為，為維護今年底九合一選舉工作，將對幫派組合以暴力或其他不法手段介入競選及投票活動，持續蒐證依法偵辦，防制幫派暴力介入選舉，有效淨化選前治安。

(中時 )