世足》小組賽十大悲劇 德國出局 梅西12碼罰球失手

梅西首戰冰島竟12碼罰球失手，名列小組賽十大悲劇之一。（路透資料照）

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中時電子報

俄羅斯世足賽小組賽全部結束，16強淘汰賽對戰組合也都出爐，但回顧24場小組賽有令人激賞的鏡頭，但也有讓人扼腕的悲情，當中又以衛冕軍德國魂斷太極虎的腳下導致提前遭到淘汰，阿根廷梅西首戰對冰島，竟然12碼罰球失手，險些成為罪人。

小組賽十大悲劇之首莫過於衛冕軍德國了，小組賽最後一戰只要能擊敗韓國就能昂首晉級，沒想到卻在傷停補時階段被踢進2球，不但爆出本屆最大冷門賽事，而且還以小組墊底出局，夾著尾巴灰頭土臉的返國。

排名第二的悲劇就是觀看法國和丹麥這場比賽的球迷了。這場比賽明眼人都看得出來兩隊幾乎是在踢「假球」，場上球員非常有「默契」的四處遊走。不過這也要怪FIFA的賽制，兩隊在不影響晉級的情況下合力上演了這場難堪的劇情。

相同的情況也出現在英格蘭與比利時的身上，兩隊踢完前兩場都是2連勝6積分，進球與失球都一樣，唯一不同的地方是獲勝球隊將在16強淘汰賽落居死亡上半部賽區，比利時最終1比0擊敗英格蘭，接下來將面對巴西、法國、阿根廷與葡萄牙等強隊。

梅西在小組賽首戰與冰島之戰，12碼罰球竟然失手，該役冰島與阿根廷1比1踢平，緊接著阿根廷爆出內鬨，次役又敗下陣來，險些被淘汰，幸好最後一戰終於建功，阿根廷驚險晉級，否則梅西將成為罪人。

其他的悲劇分別是沙烏地阿拉伯在開幕戰被地主俄羅斯5比0屠殺、巴拿馬首次參賽就3戰全敗出局、奈及利亞在世界盃與阿根廷對戰6場全敗、塞內加爾因為賽制比日本多了2張黃牌而飲恨出局、埃及首戰被烏拉圭絕殺，因傷無法出賽的薩拉仰天長歎、表現不差的伊朗在西班牙與葡萄牙雙強夾擊下黯然出局。

(中時電子報)

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