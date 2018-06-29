汽車維修原廠VS外廠哪個好？ 業務三點分析

2018年06月29日 14:49 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

許多人在買了車子後，最常面臨到的問題就是維修保養，有些人習慣回原廠，有些人則習慣給自己熟悉的外廠保養，但到底該怎麼選擇才是最好的？一名汽車銷售業務就在《mobile01》上分析，原廠維修價格雖高，但有外廠無法比擬的三大優點，有人覺得說法中肯，但也有部分人持否定看法。

這名業務表示，許多人都會拿外廠和原廠做比較，他表示汽車維修時，原廠雖然報價高，但有以下三優點，第一是原廠有車子相關紀錄、第二是有些外廠

無法準確發現車子的問題，經常是車子發現大問題時才能處理，第三則是現在月薪的車款有越多電腦配備，外廠沒有購新的診斷電腦和電路圖，如果連這基本配備都沒有，該怎麼幫車子保養呢？

另外，他也提醒大家既然都花錢買車了，何不多花點錢將車顧到更好又有保障總比貪小便宜去外廠搞砸，最後倒貼更多錢修些有的沒的，然後上網靠北原廠修不好來得好吧？

現在新出廠的車子都越來越精密。(圖/shutterstock)

不過這名業務的說法引起兩方網友熱議，部分網友表示認同「我認同原廠有比較好的資源可以協助～畢竟現在都電腦化了！」、「我也是開福特車有十年了，在原廠保養就是比外面更有保障，我還是會選擇回原廠。外面維修保養經驗，亂修亂報價及修不好。」、「個人非常同意版主的說法!用車經驗久了，自然會發現以當今汽車工藝的快速進步，原廠的設備整合和技術能量提昇，還是優於外廠的。何況，據我經驗，外場坑人的伎倆實在是...嘆為觀止!」

但也有網友表示不認同「可是瑞凡我朋友在消基會短短半年，接到的車子買賣、維修相關申訴，就有三件是福特的欸，還有跑來開調解會的，這還只是單一會所的資料⋯」、「這是反諷文嗎？問題不是跟外廠比較，而是….回原廠修不好阿！！或者說在觀察在看看，不是不願意花錢維修，是花了錢還修不好才肚爛」。

(中時電子報)