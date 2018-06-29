空姐網紅激戰小王90分鐘影片 綠光夫6字回應風波

2018年06月29日 14:53 中時電子報 呂承哲

唐男今天下午在臉書寫道「都是屁，一起走」，顯見他依然相當憤怒，不能原諒妻子的背叛行為。(翻攝臉書)

該名空姐日前貼出一張健身照，也遭網友留言「跟攝影師也是用這動作嗎？」(翻攝臉書)

一名網紅空姐遭到唐姓老公上臉書社團「爆料公社」踢爆偷吃攝影師，引發網友熱議，唐男還控訴妻子將小王帶回住處，在兒子和他的床上發生性關係，還拍攝90分鐘的性愛影片，他砸了上百萬才將這些對話紀錄和影片拿到手，還因此吃上妨害秘密的官司。

唐男今(29)日凌晨貼文後，經媒體報導在網路上引發熱議，網紅空姐與小王「亨利」的臉書也遭到網友肉搜洗版，面對這一切的風波，唐男今天下午在臉書寫道「都是屁，一起走」，顯見他依然相當憤怒，不能原諒妻子的背叛行為，網友紛紛安慰他，要他堅強面對。

據了解，這名空姐和唐男結婚6年，育有1子，今年初離職成為專職部落客，由於面容姣好、身材相當不錯，因此在網路上小有名氣，臉書和IG的粉絲共有15多萬人，過去也曾因為和藝人在飛機上的合照而登上媒體版面。至於小王為攝影師，臉書上也能看見與藝人的合照，不過目前已經關閉臉書帳號。

風波鬧大後，就有網友發現，唐男是保險公司的通訊處經理，2017年還與妻子合錄影片「翻轉人生」，影片內容提到，他說這一生的努力打拚，不僅是為了能讓客戶安心，更是要給妻子的美好的生活。妻子也在影片中以「處經理夫人」頭銜表示，老公常因工作忙到忘記吃飯，想跟他說一聲「老公辛苦了」，還不禁落下淚來，如今看來格外諷刺。

群組對話顯示，唐男對妻子說「告二個，一樣的律師費」、「請你配合 做不到 一定兩敗俱傷佩服」、「100(萬)打發」等話語，遭網友質疑是否用此事向妻子勒索。(翻攝爆料公社)

據《東森新聞雲》報導，爆料公社貼文的群組對話顯示，唐男對妻子說「告二個，一樣的律師費」、「請你配合 做不到 一定兩敗俱傷佩服」、「100(萬)打發」等話語，遭網友質疑是否用此事向妻子勒索，對此，唐男向媒體回應，是他抓包妻子偷吃後，決定提起離婚，但妻子不肯，還說「我的爸媽都原諒我了，為什麼你不給我這個機會」，但唐男表示，他每年捐給慈善團體的錢都不只100萬了，痛批「女人不要臉天下無敵，但是不要臉的碰到不要命的」。

(中時電子報)