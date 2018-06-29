空姐網紅激戰小王90分鐘影片 綠光夫6字回應風波

一名網紅空姐遭到唐姓老公上臉書社團「爆料公社」踢爆偷吃攝影師。(翻攝臉書)

友善列印
中時電子報
唐男今天下午在臉書寫道「都是屁，一起走」，顯見他依然相當憤怒，不能原諒妻子的背叛行為。(翻攝臉書)
該名空姐日前貼出一張健身照，也遭網友留言「跟攝影師也是用這動作嗎？」(翻攝臉書)

一名網紅空姐遭到唐姓老公上臉書社團「爆料公社」踢爆偷吃攝影師，引發網友熱議，唐男還控訴妻子將小王帶回住處，在兒子和他的床上發生性關係，還拍攝90分鐘的性愛影片，他砸了上百萬才將這些對話紀錄和影片拿到手，還因此吃上妨害秘密的官司。

唐男今(29)日凌晨貼文後，經媒體報導在網路上引發熱議，網紅空姐與小王「亨利」的臉書也遭到網友肉搜洗版，面對這一切的風波，唐男今天下午在臉書寫道「都是屁，一起走」，顯見他依然相當憤怒，不能原諒妻子的背叛行為，網友紛紛安慰他，要他堅強面對。

據了解，這名空姐和唐男結婚6年，育有1子，今年初離職成為專職部落客，由於面容姣好、身材相當不錯，因此在網路上小有名氣，臉書和IG的粉絲共有15多萬人，過去也曾因為和藝人在飛機上的合照而登上媒體版面。至於小王為攝影師，臉書上也能看見與藝人的合照，不過目前已經關閉臉書帳號。

風波鬧大後，就有網友發現，唐男是保險公司的通訊處經理，2017年還與妻子合錄影片「翻轉人生」，影片內容提到，他說這一生的努力打拚，不僅是為了能讓客戶安心，更是要給妻子的美好的生活。妻子也在影片中以「處經理夫人」頭銜表示，老公常因工作忙到忘記吃飯，想跟他說一聲「老公辛苦了」，還不禁落下淚來，如今看來格外諷刺。

群組對話顯示，唐男對妻子說「告二個，一樣的律師費」、「請你配合 做不到 一定兩敗俱傷佩服」、「100(萬)打發」等話語，遭網友質疑是否用此事向妻子勒索。(翻攝爆料公社)

據《東森新聞雲》報導，爆料公社貼文的群組對話顯示，唐男對妻子說「告二個，一樣的律師費」、「請你配合 做不到 一定兩敗俱傷佩服」、「100(萬)打發」等話語，遭網友質疑是否用此事向妻子勒索，對此，唐男向媒體回應，是他抓包妻子偷吃後，決定提起離婚，但妻子不肯，還說「我的爸媽都原諒我了，為什麼你不給我這個機會」，但唐男表示，他每年捐給慈善團體的錢都不只100萬了，痛批「女人不要臉天下無敵，但是不要臉的碰到不要命的」。

(中時電子報)

愛貓正妹女警救貓！鑽防火巷救出…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。