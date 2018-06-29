不接鄭捷、分屍、小燈泡案！律師：真遇到寧脫律師袍

不接鄭捷、分屍、小燈泡案！律師：真的遇到就脫律師袍 (示意圖/中時資料照 劉宗龍攝)

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中時電子報

寧願脫下律師袍，也不幫泯滅人性、無天良的個案，乃至慘絕人寰的個案辯護！律師楊岡儒昨天有感而發PO文，要是自己被委任或指派做鄭捷案、小燈泡案、北投女童割喉案、分屍案，他都會直接拒絕！

律師楊岡儒在臉書上表示，認為自己無法為泯滅人性的惡人，恪守「被告無罪推定、避免被告或民眾冤枉、冤屈」的辯護本質。如果全世界只剩他一位律師，「那我就不再穿這件律師袍！」這番帥氣言論讓網友們敬佩，「這就是天地正氣，認同你的理念！」、「有為有守的正義律師，有所為有所不為」、「這是人生一連串的選擇的一種，我尊重每一種選擇」。

但這段言論也有網友質疑，「還真是譁眾取寵呀」、「這種法扶的案子明知沒賺頭還專門去接，很明顯就是為了出名不是為了賺錢⋯⋯」、「如果連生計都沒辦法維持，看你還接不接這類的案子！」。對此，律師楊岡儒還在臉書致歉，「就個人抒發心情的感想之餘，更要深深肯定所有律師同道們為任何被告，依當事人陳述、依法、依證據所努力的辯護。但這四個案件還是拒絕的，這點深深致歉，還請盼望見諒」

台北律師公會今天也發出聲明，對於華山分屍案被告陳伯謙委任其律師作辯護，解釋原因，「聯合國於1990年通過的《關於律師作用之基本原則》所有的人都有權請求，由其選擇的一名律師協助保護和確立其權利，並在刑事訴訟的各個階段為其辯護。」保障刑事被告受辯護人協助之權利，是普世對於「人權保障」的基本價值，也是律師所應謹記的當然使命。但脫下律師袍的律師，當然不算在內。

(中時電子報)

(翻攝自臉書)
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