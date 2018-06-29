暑假迎賓戰！15家餐旅齊推梨果入菜

2018年06月29日 15:29 中時 馮惠宜

台中日光溫泉度假酒店搭配這項活動推出「水梨雞肉沙拉」、「東勢水梨佐櫻桃鴨」等水梨入菜新菜。（馮惠宜攝）

陸客不來、年金效益，使得今年餐旅業暑假市場瀰漫悲觀氣氛，業者不但打團體戰、也透過異業結盟拉抬能見度、品牌力；台中市15家飯店在東勢水梨進入產季之際攜手東勢農會、台中市農業局、觀旅局一起推出梨果入菜、梨果巴士，還有果樹認養，讓遊客可以拜訪水梨的故鄉，還能在飯店就訂購梨果禮盒，透過「食當季、吃在地」把遊客找回來。

這項梨饗東勢活動已邁入第四年，今年擴大到15家飯店餐旅業者加入，包括台中市樂活旅宿聯盟9家飯店、全國大飯店、永豐棧酒店以及假日智選飯店等知名業者；如中南海國際美食館推出「梨之饗宴沙拉品」、「焗烤水梨鮮果蝦」，日光溫泉飯店端出：水梨雞肉沙拉、東勢水梨佐櫻桃鴨。永豐棧酒店推出：五香鴨胸鴨肝襯培根扁豆佐白味噌梨子醬汁等料理。

搭配東勢農會東勢採果巴士帶著遊客到東勢採梨、享用農家餐、豆腐乳DIY等活動；更同步推出梨樹認養活動，東勢農會指出，透過認養體驗採收樂趣，也把東勢優質梨果推銷到各地去，從第1年20、30顆果樹，如今已成長到300顆果樹，甚至連香港旅客都加入認養行列。

且搭配梨饗宴，各飯店也推出優惠的住房方案，並且提供從飯店就可訂購東勢優質梨果禮盒的服務。

(中時 )