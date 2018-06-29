巴拉刈明年禁用 醫警：用「替代品」輕生人數已增加

2018年06月29日 15:35 中時 倪浩倫

致死率高達7成，讓醫師「看了就搖頭」的劇毒農藥巴拉刈，已被政府下令於明年2月全面禁用，未來將由毒性較低的「固殺草」取代，但根據台北榮總統計，近來使用固殺草輕生的人數已快速上升，去年逼近30人，韓國經驗更顯示「高出數倍」；醫師指，固殺草致死率雖低，但仍有休克、失憶症等副作用，政府仍應謹慎面對、嚴加控管。

台北榮總今天舉行「國內農藥中毒及防治措施」研討會，北榮臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌說，韓國在2012年10月起禁用巴拉刈，和我國一樣，同樣以毒性較低的固殺草作為替代用品，但卻發現用農藥自殺的人數，明顯從巴拉刈轉向固殺草，在巴拉刈全面禁用後，固殺草中毒送醫事件「以倍數成長」。

根據北榮資料顯示，最近固殺草中毒送醫者已有明顯增加，去年就增至近30人。楊振昌指出，固殺草雖然毒性較低，致死約6％也遠低於巴拉刈，但仍有休克、抽筋、失憶症等後遺症；他日前收治一名70多歲的老先生，因和家人吵架，賭氣喝下固殺草，雖然經搶救撿回一命，但卻失去住院前2個多禮拜內的所有記憶，包括住哪、怎麼會來醫院等。

楊振昌強調，農藥中毒送醫者，多是自殺的民眾，所以韓國的經驗很值得我國借鏡，政府仍應謹慎面對，對農藥嚴加控管，或是採取「代噴模式」，不讓農藥存於家中，徹底降低因故做出傻事的機率。

楊振昌提醒，包括固沙草在內，部分農藥目前都無解毒劑，一旦誤飲，第一時間絕對不要催吐，不僅沒效，還可以引發二次傷害，甚至因嗆到而併發嚴重肺炎；在緊急送醫後，醫療人員會立刻給予洗胃、灌活性碳來救命，有解毒劑就給解毒劑，沒有的話，則會給予支持性療法。

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(中時 )