朱耀光神準預測新東陽少東麥升陽與宋紀妍結婚、生子時間

2018年06月29日 15:38 工商 張佩芬

新東陽少東麥升陽與藝人宋紀妍的美好姻緣令人稱羨，麥升陽透露，前台北國際機場(松山)主任朱耀光會幫人面相，在他婚前半年告訴他很快就會結婚了，當時他不相信，沒想到真的應驗；婚後不久見到他預告很快就有孩子了，他也不相信，因為夫妻倆希望多享受一段兩人時光，沒想到意外懷孕！

今天上午在新東陽承包的松山機場第一航廈管制區外的商場開幕典禮上，麥升陽特別介紹妻子認識這位看相神準的民航局退休官員朱耀光，也忍不住告訴媒體這段神奇經驗。

麥升陽長得一張娃娃臉，看不出今年剛滿50歲。他透露自己過去應酬很多，現在為了早點回家陪兩個女兒，儘量減少應酬，尤其是小女兒才一歲五個月大，見到「把拔」回家會拿幫忙拿拖鞋，還會給他一個大大的擁抱，實在太甜蜜了，宋紀妍笑他前世太花心，才會這一世有兩個「前世愛人」。至於是否再生，麥升陽表示一切順其自然。

而宋紀妍擔任新東陽代言人，公司副總經理梁誌賢透露，宋紀妍有經紀人，公司是要付代言費的，但價格有比較平實些。

在記者會通知上，新東陽預告麥升陽與宋紀妍有一段表演，結果是宋紀妍坐上一個高腳椅，麥升陽手一揮椅子會往上升高，小小演出讓觀眾莞爾一笑。麥升陽在宋紀妍坐上椅子後，還拿張預先準的毯子蓋住太太的腿，避免走光，看得出非常疼惜太太。

(工商 )