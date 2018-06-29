2018「蹲點‧台灣10週年獎」開始徵件 首獎獨得10萬！

2018年06月29日 15:41 中時電子報 綜合報導

2018「MOD微電影暨金片子創作大賽」開始徵件，總獎金三百萬元，今年特別增加邀請獎「蹲點‧台灣10週年獎」，首獎將獨得10萬元！歷屆「蹲點‧台灣」參與者均可投件參賽，期待透過紀錄片，讓社會大眾看見更多在地故事。

2018「MOD微電影暨金片子創作大賽」包含校園組、社會組，及片長三分鐘的金片子組，除選出優選、佳作及入圍作品外，為耕耘校園、鼓勵企業倫理精神、讓觀眾積極參與本活動，新增了許多特別獎項。其中由中華電信基金會提供的「蹲點‧台灣10週年獎」，邀請歷年「蹲點‧台灣」活動者參與投件，鼓勵青年持續關懷在地文化，並以鏡頭記錄社區故事。

「蹲點‧台灣10週年獎」首次加入「MOD微電影暨金片子創作大賽」，希望能以觀摩邀請賽的方式，演繹「蹲點‧台灣」記錄社區故事的精神。本次特別邀請到金馬獎最佳紀錄片導演楊力州、曾文珍，與知名生態作家劉克襄擔任評審。向來關注台灣高齡化、新住民、生態與社區發展等公共議題的三位評審，也多次於公開講座和「蹲點‧台灣」學生暢談自己的蹲點經驗；本次則爽快接下評審任務，將共同選出得獎影片，首獎一名將獲得獎金10萬元，還有五名入圍者，將各獲得獎金一萬元。

2018MOD微電影創作大賽。

中華電信基金會舉辦「蹲點‧台灣」今年邁入第十個年頭，每年邀請大學生利用暑假至全台社區蹲點15至20天，來自不同成長背景與科系專業的大學生，於蹲點期間實踐一手服務、一手記錄，用雙手為社區帶來更多色彩，也用鏡頭為社區保留精彩故事。十年來，已有超過40校80系500多位大學生參與，走遍全台60多個據點。

「蹲點‧台灣10週年獎」，即日起至9月1日收件截止，詳情請見報名網址。

(中時電子報)