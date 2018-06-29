世足人物》兵敗南韓遭淘汰 德極右派嗆：戰犯是「他」！

德國國家隊中場大將、現效力於英超兵工廠隊的厄齊爾。（圖/路透社）

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中時電子報

據德國赫芬頓郵報（Huffington Post）報導，上屆冠軍德國隊，在小組賽第三戰以0比2之姿，爆冷敗給對手南韓隊後，不僅讓德國與十六強或雷米金盃無緣，也讓德國國家隊陷入被檢討和攻擊的對象。極右派政黨「另類選擇」（AfD）更點名、陣中中場大將厄齊爾（Mesut Özil），是德國隊敗北的主因，該黨議員直指認為，他應該負起敗戰責任，也讓厄齊爾的土耳其身份，再次引發爭議。

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從成立至今、立場極右派的另類選擇黨，其議員邁爾（Jens Maier）透過推特痛批，「如果沒有厄齊爾，我們（德國隊）應該能贏球！」柏林市議員潔西卡（Jessica Biessman）更表示，「我們需要一支真正代表德國的德國隊！」該黨發言人盧斯（Christian Lüth）更極盡諷刺的說，「沒去土耳其留在德國，現在厄齊爾應該滿意了！埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）幹得好啊！」不提戰術或策略，僅僅只因血統之故，讓厄齊爾成為他們眼中唯一的「戰犯」。

正在給予厄齊爾（圖右）策略的總教練勒夫（圖左）。（圖/路透社）

現年29歲的厄齊爾，出生於德國蓋爾森基興（Gelsenkirchen），他是第三代的土耳其裔移民。從7歲開始加入家鄉的足球青年隊，一直到17歲那年，被德甲（Bundesliga）的沙爾克04（Schalke 04）看中，轉入青年隊踢球；並在2年後成功升入正式名單，成為職業球員，同年也首度入選德國U19國家代表隊，成為國腳之一。由於長相頗具特色，加上姓氏發音特別，轉入豪門皇家馬德里（Real Madrid）和兵工廠（Arsenal）之後的厄齊爾，也被中文世界球迷暱稱為「外星人」或「272」。

與其他足球明星一樣，厄齊爾的個人生活也倍受關注，曾於2013年與歌手曼迪·卡普里斯托（Mandy Capristo）交往，分合多次後，於去年正式切斷關係；轉與前任土耳其小姐（Miss Turkey）阿米妮（Amine Gülşe）交往。從不掩飾穆斯林身份，也會在大賽之前背誦或用可蘭經祈禱。

今年5月受邀訪問土耳其的厄齊爾（圖左），與總統埃爾多安（圖右）合影。（圖/美聯社/土耳其總統府）

因為歷史緣故，二戰後有大批土耳其人以「移工」身份進入德國，並大量歸化和定居，逐漸成為德國境內第二大族群。但每當極右派或種族主義思維興起之時，土裔德國人經常成為箭靶之一。再加上近年來因為中東難民大量湧入，造成德土兩國的矛盾愈來愈深，厄齊爾在世足賽前受邀訪問土耳其、並和總統埃爾多安合影的照片，更莫名地激怒像另類選擇黨的極右派人士，也因此讓有十年國家隊資歷的厄齊爾成為攻擊目標。

(中時電子報)

文章來源：German team humiliated at World Cup… and AfD blame it all on one player

文章來源："Germany to the Germans". The ultra-right of AfD attacks Mehmet Ozil and the "Turkish" National Team

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