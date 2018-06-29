獨》喜新戀舊講「藝氣」 台中大毅老爺行旅一手報導

2018年06月29日 15:46 工商 姚舜

位在草悟道商圈的台中大毅老爺行旅，就在台中國立美術館旁，坐擁公園滿園綠意與藝術造景。（攝影／姚舜）

極簡的建築線條與光影，使台中大毅老爺行旅的騎樓長廊流洩著一股時尚氣質。（攝影／姚舜）

台中大毅老爺行旅的全日餐廳〈ZEBRA〉，採光明亮、空間舒適，裝潢設計帶有一股「潮」感。（攝影／姚舜）

黑白色系的裝潢基調，讓台中大毅老爺行旅客房中的彩色家具更鮮明搶眼。（攝影／姚舜）

下榻台中大毅老爺行旅，在浴缸泡澡時就能欣賞國立美術館的景致。（攝影／姚舜）

白色牆上用黑色鐵件舖陳的直角線修，有一點輕工業風，設計師藉由此設計語彙傳達「中」字。（攝影／姚舜）

台中大毅老爺行旅大坪數的套房，設有客廳、吧台，還有戶外露台，裝潢設計很時尚現代。（攝影／姚舜）

下榻附有吧檯的大坪數套房，可在自己的房內招待客人。（攝影／姚舜）

台中大毅老爺行旅的多數客房都面向台中國立美術館，客人在房內可以飽覽公園景色與草悟道商圈的繁華。（攝影／姚舜）

電熱手沖壺、義大利illy咖啡，以及時尚的馬克杯，台中大毅老爺行旅傳遞一種生活美學新態度。（攝影／姚舜）

不同線條的衣架與暗藏LED燈的吊桿，是台中大毅老爺行旅表現「潮」風格的巧思。（攝影／姚舜）

每層樓電梯出口的梯廳都像「迷你藝廊」，請到藝術家創作展示，台中大毅老爺行旅有「藝 思」。（攝影／姚舜）

讓詩人直接在牆上發表創作，台中大毅老爺行旅亦帶有「文青風」。（攝影／姚舜）

對著豪宅跑步健身，宛如在提醒客人「只有健康，才能創造財富」。（攝影／姚舜）

台中大毅老爺行旅的廚藝團隊年輕並充滿熱情與創意。（攝影／姚舜）

除了時尚義大利料理，台中大毅老爺行旅〈ZEBRA〉的廚師亦會烹調推出各式創意美餚與麵包以饗食客。（攝影／姚舜）

迎合網路新世代餐飲喜好，〈ZEBRA〉菜單上亦有不少形色搶眼的「打卡菜」。（攝影／姚舜）

喜歡「逐新飯店而居」的「飯店控」又有新的目標可以獵艷了！大毅建設投資興建並委託老爺酒店集團經營管理的〈台中大毅老爺行旅〉，已自即日起開始接受旅人訂房，並於7月1日起正式接待客人入住。後天、星期天，飯店控後天就可以下榻此台中最新飯店搶頭香。

以強烈設計文創風格為求的「老爺行旅」，是老爺酒店集團旗下的「潮牌」。〈台中大毅老爺行旅〉是老爺酒店集團在台第10個連鎖據點，也是繼台南與宜蘭之後的第3家老爺行旅。與另外兩家老爺行旅不同的是，台中大毅老爺行旅從建築外觀開始就展現獨特設計風格，並從飯店最外側騎樓下廊道開始一路向館內延伸，裡裡外外、喜新戀舊，且文氣十足，並「埋伏」了許多讓「打卡族」見獵心喜的「景點」，非常有「藝」思。

台中大毅老爺行旅位在台中草悟道精華商圈，跨過馬路對面就是台中國立美術館，一整個公園綠地等同都是旅館腹地。下榻旅館高樓層客房或在館內健身房，透過大片玻璃窗即可飽覽公園美景，以及草悟道商圈的進步繁華。

隨藉時間歷史遞嬗，台中的城市發展舊時代交融、東西文化合璧，豪宅建築、在地與異國美食、「老台中」與新住民混合共生釀醞的人文，交融激盪出了豐沛多元的創造力，並讓台中這城市如萬花筒般展現出多元迷人風情。台中大毅老爺行旅的建築外觀，建築設計師即力求體現台中新舊城市交疊的「城市肌理」，並以獨特幾何形狀及通透大片玻璃，轉換出不同角度之菱形觀景方框，從外看過去、從裡面看出來，旅人可以不同視角認識、了解、發掘與探索台中多元姿采。

標舉「Fun、Fusion、Fashion」3F及「與美學共生」的台中大毅老爺行旅其實不大，12層樓高、170間設計風格的精緻客房，公共空間、每層樓的電梯梯廳，以及唯一的全日餐廳〈ZEBRA〉義式餐廳，都以「策展」概念舖陳設計，使得空間中充塞著「文氣」與「藝思」。飯店以白、黑、灰為主要色系舖陳設計，使得色彩鮮艷的家具被襯托得更為搶眼、活潑。

台中大毅老爺行旅客房設計簡約俐落卻不失時尚，大面積的潔白純淨牆面上以藏有LED燈的黑色鐵件，勾勒直角彎曲的線條，設計師主要是藉此設計語彙詮釋台中的「中」字。客房內備有手沖咖啡壺、用的是義大利illy咖啡粉，以及日月潭紅茶及南投烘焙烏龍，衛浴用備品不落俗套。簡約的開放式衣櫃，以黑色鐵條打造不同造型的衣架，則是創意另類表現。

台中大毅老爺行旅客唯一的餐廳〈ZEBRA〉，以斑馬的黑白兩色為基調營造對比，白色簡約、純淨、明亮，黑色沈穩、內歛，並帶著一股「暗黑時尚」氣質。餐廳並連接戶外花庭，花園以石材地面、黑白色系時尚椅，以及綠色植裁結合，營造寫意自然空間。餐廳主攻義式料理，年輕廚藝團隊並發揮創意將台中在地著名美食巧妙「置入」在菜餚中，傳遞在地與國際結合的新食尚。

為了匯人氣，台中大毅老爺行旅即日起推出開幕優惠住房優惠，旅人迎新專案3600元而一泊二食專案4988元，此一價位在暑假台中市場非常具競爭力。

(工商 )