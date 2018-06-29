日兵庫縣蘆屋市議會決議 支持台灣加入CPTPP

2018年06月29日 16:04 中時 黃菁菁

與我友好之兵庫縣蘆屋市議會於6月29日通過「有關台灣參加跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)」的決議案，內容強調，對日本而言，台灣是必要且不可或缺之重要夥伴，蘆屋市議會希望台灣能刻不容緩地儘早加入CPTPP，以促進跨太平洋地區整體進一步發展。

決議案的內容如下：

跨太平洋夥伴協定（以下簡稱TPP）為在亞洲太平洋區域之關稅、服務業、推動投資自由化、智慧財產權、金融服務、電子商務交易、國營企業規則等廣泛領域建構起21世紀規範之經濟合作協定。

2016年2月，12國簽署TPP協定，因美國於2017年1月宣布退出，11國部長達成研議讓TPP早日生效之共識，包括我國（日本）之11國部長於2018年3月8日在智利聖地牙哥，就修正先前內容之「跨太平洋夥伴全面進步協定（以下稱CPTPP）」完成簽署，本次國會會期，CPTPP之承認案於6月13日在參議院本會議通過，邁出重要之一步。

另一方面，展望亞洲區域經濟時，決不能忘卻台灣之存在。現在，台日雙邊貿易總額約6.6兆日圓，人員來往超過600萬人次，對日本而言，台灣是必要且不可或缺之重要夥伴。台灣若加入CPTPP，其他參加國將能夠從台灣吸引更多投資，其結果聯結至對跨太平洋地區之經濟貿易注入活力，並對區域內經濟提供良性刺激。

台灣是亞太地區21個國家與地區參加之經濟合作架構APEC(亞太經濟合作會議)成員，亦加盟WTO(世界貿易組織)，已充分具備申請加入CPTPP之條件。鑒此，蘆屋市議會希望台灣能刻不容緩儘早加入CPTPP，以促進跨太平洋地區整體進一步發展。

外交部駐大阪辦事處代表我國政府，感謝日本友人以具體行動對我支持，並盼日本政府能重視並積極支持我國參與CPTPP。

(中時 )