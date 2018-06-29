基隆海科館有活魚！「蝶鯉共舞」特展今登場

國立海洋科技博物館即日起至9月30日，在主題館1樓特展廳推出「來看魚~蝶鯉共舞台灣魚類多樣性特展」，將展示出台灣珍稀罕見的活魚，讓大小朋友可利用暑假前來參觀。（海科館提供）

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國立海洋科技博物館即日起至9月30日，在主題館1樓特展廳推出「來看魚~蝶鯉共舞台灣魚類多樣性特展」，將展示出台灣珍稀罕見的活魚，讓大小朋友可利用暑假前來參觀。（海科館提供）
國立海洋科技博物館即日起至9月30日，在主題館1樓特展廳推出「來看魚~蝶鯉共舞台灣魚類多樣性特展」，將展示出台灣珍稀罕見的活魚，讓大小朋友可利用暑假前來參觀。（海科館提供）
國立海洋科技博物館今（29）日舉行「來看魚~蝶鯉共舞台灣魚類多樣性特展開幕儀式」，即日起至9月30日將展示出台灣珍稀罕見的活魚。（海科館提供）

國立海洋科技博物館往年一直被戲稱「連半隻活魚都沒有」，館方遂在今（29）日舉行「來看魚~蝶鯉共舞台灣魚類多樣性特展開幕儀式」，在主題館1樓特展廳展示51個活體缸，並首次呈現台灣溪流中珍稀罕見的魚種，活動從即日起至9月30日，誠邀大小朋友利用暑假期間，來基隆海科館「嗨一夏」！

海科館「蝶鯉共舞特展」今日開幕，現場蒞臨相當多貴賓，眾人在熱鬧氣氛下完成剪綵，館方指出，特展將51個活體缸，首次呈現台灣珍貴的鯉科魚類及海洋中美麗的蝴蝶魚及棘蝶魚，現場可看到原本快滅絕的大鱗梅氏鯿，每周末還有魚類大師免費分享講座，適合水族愛好者及親子共遊。

館方表示，特展為期3個月，共包含6大主軸，分別為台灣特有魚種與珍稀魚類、蝶魚王國、愛魚知識、魚藝欣賞、DIY活動區與文創商品區，希望藉由各種水族生態展示與活動體驗內容，認識台灣淡水魚類、外來種入侵及相關保育工作，也透過色彩艷麗的海水蝶魚一起關心海洋生態議題。

此外，開展首日，海科館也邀請到基隆郵局推出開展首日封，以及台灣魚類郵票的原畫畫家鄭義郎先生到場辦理簽名會。現場也有販售特展相關文創商品，讓民眾不僅大飽海水魚與淡水魚眼福，也能購買喜歡的紀念小物。

(中時 )

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