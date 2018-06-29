拚戰不開空支票 韓國瑜庶民語言搏感情

2018年06月29日 16:16 中時 柯宗緯

韓國瑜到大林蒲辦座談會（右）專注聆聽鄉親心聲及訴求。（柯宗緯攝）

「韓」式魅力席捲高雄，鄉親搶著跟國民黨高雄市長參選人韓國瑜（右）自拍。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜不像典型政治人物，信手捻來一堆數據，或是引經據典，令人聽了霧煞煞。他改以庶民語言搏感情，將複雜的經濟、空汙議題，透過吃滷肉飯、豬血湯等小吃，讓市民聽懂進而有感，自然而然接地氣，與民眾搏感情「攏係真」，為選情猛烈加溫。

「要相信我的人格，也要相信我的體格！」拚選舉、開支票，是常見的招數，但韓直言，自己講話實在，只能答應可以做得到的。他首度到大林蒲傾聽民意，鄉親似乎悶壞了，見到他彷彿見到「救世主」，話匣子一開，拚命一吐怨氣。

韓國瑜用不輪轉的台語，試圖突破語言藩籬，但接連幾次「大林蒲」台語念得不標準，猛被台下鄉親糾正，他頗為尷尬，但承諾下次再來保證念正確。

座談會下台後，韓國瑜也不得閒，一會兒有民眾跑來要求自拍、合影，一會兒又有人要「建言」，韓親民聽取各方意見，用誠意證明想翻轉高雄綠地變藍天的決心。

韓國瑜不若傳統政治人物，他敢說敢言，比喻自己是賣菜郎，吃滷肉飯向黨中央爭取資源，誓言拚經濟決心，也大啖豬血湯清肺、談空汙，與市井小民拉近距離。

韓更笑說自己穿「草鞋」迎戰，而前一天出席美國國慶酒會，罕見穿成套西裝，令人見識到他自認「帥氣」的另一面，只是對他而言，POLO衫搭配球鞋，恐怕才是最合適，也最對民眾「口味」。

這股「韓」流強勢席捲高雄，韓國瑜人氣飆漲，也莫忘身為高雄市黨部主委任務，力拚市長選戰之際，同時發揮母雞帶小雞作用，積極拉拔地方議員選舉，多位黨籍市議員參選人積極卡位，也成功凝聚藍軍久違的士氣。

(中時 )