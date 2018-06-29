奪8千億大單！澳洲9艘獵人級巡防艦製造商出爐

2018年06月29日 16:08 中時電子報 蔡萱

在去年底宣布要大手筆砸260億A美元（約新台幣7922億元）來建造9艘新反導新型巡防艦的澳洲，在今天宣布「大洋5000」計畫中的全球作戰艦，由英國航太系統的26型巡防艦得標，未來將獲得9艘由該型巡防艦改裝造的新型軍艦，替換目前正在服役的德製MEKO 200巡防艦，也讓澳洲野心勃勃的海軍計畫再向前邁進。

澳洲政府29日宣布英國航太系統（BAE）26型巡防艦在標案裡脫穎而出，為澳洲「獵人級」（Hunter class）巡防艦計畫的所設計，將取代從1996年就開始服役的8艘安扎克級巡防艦 （Anzac-class frigates）。

這9艘巡防艦將在澳洲國營的ASC造船公司監督下，英國航太系統將於阿得雷德（Adelaide）建造，並於2020年代後期交付澳洲皇家海軍。

澳洲這次總價值達260億美元的軍售大單的在去年開始招標，也吸引了世界各大造船公司的強烈關注，除了得標的英國航太系統外，還有西班牙納凡蒂亞（Navantia）、義大利芬坎提尼（Fincantieri）和德國蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）等多家公司的競標。

英國航太系統的26型護衛艦滿載排水量達到8000噸，配備艦炮、反艦導彈和反潛直升機及綜合聲吶系統等，垂直發射裝置可發射中程和近程防空導彈，並可以根據需要配備「戰斧」巡航導彈。該型護衛艦主要承擔高烈度條件下的反潛、對陸攻擊和反水雷等作戰任務，具有很強的反潛能力。

根據澳洲的要求，基於26型改造的獵人級巡防艦將裝備美國洛克希德‧馬丁的神盾作戰管理系統（Aegis Combat System），並結合澳洲國防製造企業紳寶（SAAB）的戰術界面技術，與軍艦上澳洲製造的雷達結合，可大幅增強軍艦的防空反導能力。

英國航太系統為這次的「海洋5000」計畫推出的26型巡航艦，配備了127毫米艦炮、32聯裝垂直發射系統和「魚叉」反艦導彈等武器。

這批巡防艦是澳洲大規模造艦計畫的一環，預計2020年代末進入澳洲海軍服役，成為澳洲海軍艦隊的主力，該計畫還包括12艘新潛艦與12艘近岸巡邏艦。

澳洲總理滕博爾也對此表示：「英國航太系統的全球作戰艦將提供我們世界最先進的反潛船艦之一，海上作戰能力也能在未來數十年鞏固我們的安全。」

(中時電子報)