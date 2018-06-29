花蓮縣政府研商 處理東大門觀光夜市廚餘

花蓮縣集中攤販零售市場職業工會理事長陳賜郎（右二）自強夜市主委謝順泉（右一）向縣政府科長黃耀興（左二）、林政穎（左一）尋求廚餘去路。（范振和攝）

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范振和

花蓮東大門觀光夜市恐面臨廚餘無處消化窘境，縣政府觀光處、農業處多管齊下，設法避免廚餘大戰，而花蓮縣集中市場零售攤販職業工會理事長陳賜郎、自強夜市主委謝順泉也認同使用者付費原則，盼廚餘風波早日落幕。

由於收取廚餘的養豬畜牧場決定30日收回東大門觀光夜市廚餘桶，不再處理廚餘，陳賜郎偕同謝順泉向觀光處工商管理科長林政穎、農業處漁牧科長黃耀興尋求廚餘解決之道。

謝順泉反映，收取東大門自強夜市廚餘的養豬畜牧場原本要求每月1萬5千元處理費，後來有人協調報價1萬2千元，攤商不是不願支應，但以前沒收費，如今經濟不景氣卻收費，攤商希望共體時艱，協調出合理價碼。

陳賜郎也說，東大門觀光夜市是花蓮重要的指標夜市，炎炎夏日中如果廚餘沒處理好，放個1、2天必然嚴重影響環境衛生，雙方可以坐下來好好談，創造雙贏局面。

黃耀興為廚餘處理豬場解說，花蓮縣每人每天生產約0.2公斤的廚餘，全縣約生產60公噸廚餘，1萬5千頭豬即可消化掉，也可節省飼料成本。問題就出在廚餘必須蒸煮至少攝氏90度以上，並持續攪拌，如果廚餘有食雜物，還得人工剔除，處理過程中，產生的廢水、廢氣，還得因應環保單位罰款，養豬戶自然得考量處理的直、間接成本。

縣政府觀光處表示，為了地方觀光產業發展，將協調市公所共同協助東大門夜市攤商解決廚餘無處消化的窘境；而黃耀興也答應再找願意合作的廚餘養豬場進一步圓滿解決。

(中時 )

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