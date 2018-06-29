廖科溢非洲行衰事連連 鬼擋牆火山口險喪命

2018年06月29日 16:18 中時 蕭雅玲

廖科溢日前與《我的非洲很有事》製作團隊出外景到非洲，53天的行程即將進入尾聲，為了前往衣索比亞Denakil地區號稱地獄之門的爾塔阿雷火山，嚮導帶了一堆軟墊和被子準備露宿街頭兩天，荒郊野外風大沙也大，睡一睡還被沙子給嗆到，半夜還會有車子呼嘯而過把大家嚇醒，讓廖科溢不由得有點怪怪的，還以為「地獄之門」的稱呼是不是冥冥之中要發生甚麼事。

隔天一早出發大家還很興奮，沒多久車子不明原因熄火了，停在前不著村後不著店的鬼地方，大家一臉疑惑的看著司機大哥把車子修好，再次出發沒多久，車子竟然卡在沙洲裡，一行人頂著將近40度高溫徒手挖輪下的沙子，最後費了好大功夫終於讓車子脫困，但車子啟動下一秒竟又發生電瓶故障又不能開了。

廖科溢回想剛剛在沙洲時，車子彷彿在原地繞好久，他轉頭隨口問了嚮導：「我們是不是在沙洲繞了很久啊？」，沒想到嚮導有點尷尬的說：「我想可能是迷路了吧」，但出發到火山的路上狀況連連，讓人不禁想到是不是遇到鬼擋牆了，但緊湊的行程讓廖科溢沒有時間害怕，一路花了5小時的車程，還得徒步15公里，爬約4 小時的火山路，才抵達火山口，興奮的大家紛紛想靠近，但一旁的軍人緊急阻止，原來當時腳下部分的區塊是已經有裂縫，一個不小心可是會喪命。

(中時 )