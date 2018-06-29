李佳薇上節目拒「封肺」開口飆高音

2018年06月29日 16:31 中時 蕭雅玲

李佳薇睽違2年再推新專輯，日前上《娛樂百分百》做宣傳，邀來好友陳零九、蔡旻佑相挺助陣，並透露新歌「封肺」不飆高音，改以清新純淨嗓音唱出新薇式風格。但聽在自封為「高音小王子」的主持人風田耳裡，忍不住技癢，用激將法下戰帖。李佳薇於是破例開嗓，高吭美聲驚豔全場，風田卯足全力，一開口竟大破音，音也沒飆上去，一氣之下怒摔主持資料板，主持搭檔愷樂笑說：「你自己說要挑戰的，大家沒有逼你捏！」

錄影現場李佳薇清唱一段〈煎熬〉，聽到飆高音時，風田被驚嚇住，由於是自己開口要求，只好硬著頭皮上陣，但一開口表情就不太帥氣，愷樂立刻提議用走秀方式來輔助。以為用最熟悉的方式呈現會變好，沒想到走出場唱更糟，風田最後認輸還尷尬地說：「好像沒有進步耶…」，但李佳薇反而稱讚風田，並現場傳授風田飆高音的技巧。

節目中，陳零九被問及「覺得哪位華語創作歌手寫的歌很爛？」時，答案竟是蔡旻佑，他直言掰不出來，一時想不到其他歌手，這一番話竟讓蔡旻佑走心，立刻回擊：「他是認真覺得我寫的歌難聽耶！」，兩人當場起內鬨，陳零九急忙解釋：「不要那麼認真嘛！」，蔡旻佑為了增加節目效果再補一槍「我跟你沒有那麼熟唷！」濃濃火藥味讓一旁的李佳薇很為難。

(中時 )