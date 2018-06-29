台聯高市議員提名3人 8年級的蔡鴻瑋受矚目

2018年06月29日 16:44 中時 劉宥廷

台聯黨黨主席劉一德（中）29日南下出席高市議員提名推薦會，正式為全國參選人中最年輕、23歲的蔡鴻瑋披戰袍。 （劉宥廷攝）

台聯黨黨主席劉一德29日南下出席高市議員提名推薦會，正式為全國參選人中最年輕、23歲的蔡鴻瑋披戰袍，也呼籲讓蔡鴻瑋及莊貽量、黃淑美等3席全上；劉表示，台聯在空汙議題上力挺小英，也會監督政府，難道馬英九的八年總統任內，就沒有空汙？並砲轟藍營立委糟蹋人、亂吐槽。

台聯黨目前在高市提名3位議員參選人，包括現任議員黃淑美，以及參選左楠區的6年級生莊貽量，而劉一德特別推薦全國最年輕的8年級生參選人蔡鴻瑋，年輕可塑性高，台聯黨提名這些少年輩，也代表台聯不僅要深耕本土，更要落實年輕人的栽培。

劉一德指出，台聯是最具本土意識的政黨，但由於時代力量等新政黨的競爭，讓台聯流失了很多青年選票，因此這次台聯在高雄特別提名了兩位年輕的新人參選；他強調，日本18歲就有投票權，21歲有選舉權，網路資訊發達，只要年輕人認真學習，參與政治不難也不是夢，台灣投票和被投票年齡應要再調降。

劉說，台聯黨明年將發起「老鷹挺小英」口號，支持民進黨的蔡英文執政，在高雄的市政也一樣，台聯黨會挺民進黨陳其邁，但對於腐敗、叫不動的老官僚，台聯會發揮監督角色，直言民進黨所不敢說、不敢監督的，為市民福祉扮黑臉。

(中時 )