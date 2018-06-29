瑞芳百年鐵道音樂會　明站前廣場驚艷登場

2018年06月29日 16:32 中時 張穎齊

自1919年5月5日啟用瑞芳火車站，迄今已邁入第100年，瑞芳區公所為了慶祝車站百年生日，將於明（30）日下午3時於火車站前廣場舉辦「2018新北市黃金山城藝術饗宴-瑞芳百年鐵道音樂會」，歡迎民眾前來共襄盛舉。

瑞芳區長陳奇正表示，瑞芳地區早期盛產金礦、銅礦，50年代以後也產煤，這些礦物對外輸出與民眾聯外交通大多仰賴瑞芳線鐵道運輸，100年來承載許多民眾歷史記憶，瑞芳火車站已經陪伴瑞芳區民100年光陰歲月，近10年來在市府大力推動觀光旅遊帶動瑞芳繁華。

據台鐵統計，瑞芳車站每日高達1萬4 000旅運人次，來自世界各國遊客們出站後總會先拿起手機與火車站合影留念，儼然成為拍照打卡熱點，帶給遊客來瑞芳旅遊最珍貴美好回憶，台鐵也將在明年啟動瑞芳火車站整建規畫，期待再造百年風華。

活動開場邀請享譽國內外知名藝文團體「優人神鼓」震撼開場，接著舉行「蒸氣火車頭進場啟動儀式」，與瑞芳千歲團一起切火車造型蛋糕唱生日快樂歌，為百年火車站慶生，同時也邀請到瑞芳各級學校優秀團隊成果發表，並與在地社團熱情演出。

30日晚上7時起，包括于櫻櫻、方怡萍、高向鵬及青年實力派創作歌手李建軒等懷舊金曲群星也將熱情獻唱，「東北角之星」歌唱冠軍得主則作為壓軸演出，共同慶賀瑞芳鐵道百年，歡迎大手牽小手一起來場兼具社區活力與群星匯集的歡欣藝文饗宴。

瑞芳區公所表示，本次的音樂會慶祝活動，除了精心規畫一系列的表演節目之外，音樂會中也穿插3次有獎徵答活動，神秘獎品高達30份。另外現場還有填問卷–限量500份好禮大放送，時逢炎炎夏日時節，公所也特別安排專業職人於現場沖泡冰茶，供應民眾享用清涼一夏。

(中時 )