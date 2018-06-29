巨陞董座夫婦墜落中橫雙死 檢方：疑點重重！

2018年06月29日 16:47 中時 張祈

成衣貿易商董事長陳育宏夫婦墜落身亡，留下諸多疑點，檢方表示，初步相驗2人因滾落山谷，有全身性外傷，將進一步解剖體確認死因，花蓮地檢署主任檢察官王怡仁指出，目前尚未發現他殺的跡證，但全案尚有疑點，會在蒐證後近一步釐清。

失聯的陳姓夫妻25日離家後，當天下午行經花蓮和平路段，並在崇德社區超商停留，兩人駕車經過西寶後，還曾致電給兒子陳良和，之後便失去音訊，直到27日警方接獲協尋通報後，才在中橫公路159.1公里處發現兩人駕駛的車輛，並於道路下方200公尺深谷下尋獲2人遺體。

檢警循線追查監視器、目擊者及關係人，目前確定2人是在25日進入太魯閣山區，並預定當晚西寶地區民宿，由於事發地點未見兩人手機、鑰匙，車內僅留下行車記錄器電源線、錢包及疑似裝行李的空手提袋，且兩人自高空摔落卻能遺體卻能罕見的趴躺在隔壁，整起案件疑點重重，檢警也格外警慎處理。

王怡仁指出，目前監視器畫面並沒有發現不尋常之處，遺體經相驗，找到遺失的車鑰匙，且初步發現為高處墜落導致全面性傷痕，兩人死亡時間相差不遠，已排定7月1日進行解剖，近一步檢驗有無藥物反應及詳細死亡原因，至於行車記錄器的部分，將扣押車輛送往原廠，確認加裝情形。

檢察官下午以關係人身份傳喚陳姓夫婦的一雙兒女，確認25日以後死者的所有行蹤，以縮小偵辦範圍。檢警從現場履勘、相驗並傳喚相關證人及證據後，目前尚未找到有他殺的跡證，至於死者是否有債務、保險等問題，會在蒐證後近一步釐清。

(中時 )