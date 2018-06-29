南投稅務出張所ROT開工 明年營運

2018年06月29日 17:03 中時 沈揮勝

南投稅務出張所ROT案開工，由縣長林明溱（右二）與廠商負責人林志穎（右三），共同主持動土儀式。（廖志晃攝）

日據時代興建、定位為歷史建築的「南投稅務出張所」，南投縣政府以ROT方式委外，去年由溪頭妖怪村明山別館得標，並於日前完成簽約；29日，縣長林明溱與廠商負責人林志穎，共同主持開工典禮。

南投縣文化局長林榮森指出，日據台灣時期，總共興建有宜蘭、桃園、嘉義、屏東、澎湖與南投計6座稅務出張所，南投所碩果僅存，其他皆已拆除。該建物已於2009年4月23日公告登錄為歷史建築。

為獎勵民間投資參與公共建設、引進企業經營理念，南投縣政府針對該稅務出張所採促參方式招商，歷經6次公開招商，去年由溪頭妖怪村明山別館得標，29日動土後，預計工期6個月，明年正式對外營業。

林明溱說，期待明山別館導入妖怪村經營概念，營造南投白宮成為觀光新亮點。妖怪村村長林志穎則稱，將以妖怪村元素及戲劇化效果，展現過去時期稅務出張所場景，讓大家認識以往繳稅方式，同時創造妖怪貨幣，作為現場遊客所使用之觀光貨幣。

促參法ROT是指Reconstruction（重建）、Operation（營運）與Transfer（移轉）；以南投稅務出張所為例，得標廠商將之擴建、整建、重建後，取得14年營運權，期滿後營運權歸還縣政府。

(中時 )