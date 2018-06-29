誰在製造假新聞？ 陸媒記者葉青林四問陸委會

大陸福建東南衛視記者葉青林。(圖/臉書粉絲頁「葉班長說台灣」)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

中國大陸福建東南衛視記者葉青林申請來台，遭拒絕其入境採訪。陸委會表示，絕不容許陸媒記者以製造假新聞方式，散布不實言論。對此，葉青林在臉書粉絲頁「葉班長說台灣」貼文反擊，指關於花蓮地震的報導皆來自於現場，堅持以事實為依據，有清楚信息來源，且有新聞資料存證。要求陸委會據實拿出「假新聞」證據，不要憑空抹黑。

葉青林貼文全文如下：

到底是誰在製造假新聞、製造兩岸衝突對立？

——回應陸委會發言人邱垂正先生的所謂指控

1. 本人關於花蓮地震的報導皆來自於現場，堅持以事實為依據，有清楚信息來源，且有新聞資料存證。本人到底“製造”了什麼“假新聞”？ “散播”了什麼“不實言論”？請陸委會據實拿出證據，不要憑空抹黑；當時陸委會打電話給我，到底是跟我說明情況還是要求我撤臉書？也請陸委會捫心自問實話實說；至於是誰在“造成兩岸人民誤解”、“製造兩岸衝突對立”，相信外界自有公評，本人也不敢“貪功”。

2. 本人駐台十年，從未採訪過漢光軍演，更不知邱先生指控本人“未經許可進入漢光演習飛彈射擊區採訪”從何而來，請陸委會拿出切實證據告訴社會大眾此事發生在何時何地？

3. 本人作為駐台記者，時刻關注台灣動態是職責所需，不管身在何處，都會使用在台灣申請之電話卡使用臉書、YouTube等社群媒體，本人不覺得“這很不尋常”。對於這齣無妄之控，本人倒是想藉邱先生高論反問一句，“各位，你不覺得這很不尋常嗎”？

4. 本人最後求教陸委會，何謂“危害民主核心的可能做法”？一邊誣指本人“製造假新聞”，一邊用“製造假新聞”的方式針對本人，此舉到底有何用意又居心何在？還請陸委會說清楚，講明白！

(中時電子報)

葉班長說台灣臉書
台聯高市議員提名3人 8年級的蔡… 市地重畫與醫院動土開工魚目混珠…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。