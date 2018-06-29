誰在製造假新聞？ 陸媒記者葉青林四問陸委會

2018年06月29日 16:38 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

中國大陸福建東南衛視記者葉青林申請來台，遭拒絕其入境採訪。陸委會表示，絕不容許陸媒記者以製造假新聞方式，散布不實言論。對此，葉青林在臉書粉絲頁「葉班長說台灣」貼文反擊，指關於花蓮地震的報導皆來自於現場，堅持以事實為依據，有清楚信息來源，且有新聞資料存證。要求陸委會據實拿出「假新聞」證據，不要憑空抹黑。

葉青林貼文全文如下：

到底是誰在製造假新聞、製造兩岸衝突對立？

——回應陸委會發言人邱垂正先生的所謂指控

1. 本人關於花蓮地震的報導皆來自於現場，堅持以事實為依據，有清楚信息來源，且有新聞資料存證。本人到底“製造”了什麼“假新聞”？ “散播”了什麼“不實言論”？請陸委會據實拿出證據，不要憑空抹黑；當時陸委會打電話給我，到底是跟我說明情況還是要求我撤臉書？也請陸委會捫心自問實話實說；至於是誰在“造成兩岸人民誤解”、“製造兩岸衝突對立”，相信外界自有公評，本人也不敢“貪功”。

2. 本人駐台十年，從未採訪過漢光軍演，更不知邱先生指控本人“未經許可進入漢光演習飛彈射擊區採訪”從何而來，請陸委會拿出切實證據告訴社會大眾此事發生在何時何地？

3. 本人作為駐台記者，時刻關注台灣動態是職責所需，不管身在何處，都會使用在台灣申請之電話卡使用臉書、YouTube等社群媒體，本人不覺得“這很不尋常”。對於這齣無妄之控，本人倒是想藉邱先生高論反問一句，“各位，你不覺得這很不尋常嗎”？

4. 本人最後求教陸委會，何謂“危害民主核心的可能做法”？一邊誣指本人“製造假新聞”，一邊用“製造假新聞”的方式針對本人，此舉到底有何用意又居心何在？還請陸委會說清楚，講明白！

(中時電子報)