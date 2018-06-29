市地重畫與醫院動土開工魚目混珠？新竹市議會砲轟

新竹市政府日前在湳雅文大用地舉行「台大新竹湳雅院區市地重畫工程開工動土典禮」，近來不少民眾誤以為台大醫院要動工了，市議會29日臨時會中，包括議長謝文進及多位議員均砲轟市府在魚目混珠、混淆視聽，醫院根本八字沒一撇，竟說成是台大動工，根本欺騙市民。
市府是於本月22日在湳雅文大用地大動作動土開工，市議員張祖琰等多位議員不滿市府混淆視廳，讓民眾誤以為台大湳雅院區動工，昨天在臨時會中提出臨時動議，要求市府說清楚講明白。
包括張祖琰、顏政德、李國璋、吳國寶、黃美慧等多位議員都接獲民眾電話，以為是台大湳雅分院動工，但其實八字都還沒一撇。黃美慧表示，市地重畫的地點根本不是在湳雅地區，其實是在東大路3段跟鐵道路口的住宅用地，市府卻故意在湳雅地區辦開工典禮，確實有誤導之嫌。
張祖琰與李國璋則抨擊，市府的新聞稿以「新竹市醫療機能大躍進」，「於台大醫院湳雅分院擴建案院址辦理開工動土典禮」，「最後1哩路」根本是欺騙市民，現在只是東大路住2用地的市地重畫，重畫之後市府才能跟水利會換地，取得用地後還有有償、無償的問題，後面程序還很冗長。
而議長謝文進也少見的動怒直言，市府解釋是擔心干擾樹林頭附近居民，才選在湳雅水利會用地動土，但開工之後馬上就要開始進行各項公設闢建，怎有干擾之說，莫非是市府根本不想做？他與多位議員要求市府說清楚、講明白，最後謝文進也做成議決，要求市府在7月召開的臨時會中提出專案報告。
市府則澄清表示，故該都市計畫全名為「變更新竹（含香山）都市計畫（配合台大新竹分院湳雅院區）」，由於是採跨區市地畫方式取得文大用地內新竹農田水利會土地，因此作業延續該都市計畫名稱，以「台大新竹湳雅院區市地重畫工程」為名，並無誤導市民之意。
再者此案為跨區市地重畫，範圍包含文大用地與東大路、鐵道路口的市場用地（都市計劃變更為住宅用地），由於市場用地空地狹小，才會選在文大用地辦理動土典禮，且邀請卡、主題均有敘明「市地重畫工程」，沒有故意混淆視聽之意。
(中時 )