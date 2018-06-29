市地重畫與醫院動土開工魚目混珠？新竹市議會砲轟

2018年06月29日 16:55 中時 陳育賢

新竹市議長謝文進29日在臨時會中要求市府針對台大湳雅院區用地及市地重畫作專案報告。（陳育賢攝）

新竹市議員張祖琰等多位議員不滿市府混淆視廳，讓民眾誤以為台大湳雅院區動工，昨天在臨時會中提出臨時動議，要求市府說清楚講明白。（陳育賢攝）

新竹市政府日前在湳雅文大用地舉行「台大新竹湳雅院區市地重畫工程開工動土典禮」，近來不少民眾誤以為台大醫院要動工了，市議會29日臨時會中，包括議長謝文進及多位議員均砲轟市府在魚目混珠、混淆視聽，醫院根本八字沒一撇，竟說成是台大動工，根本欺騙市民。

市府是於本月22日在湳雅文大用地大動作動土開工，市議員張祖琰等多位議員不滿市府混淆視廳，讓民眾誤以為台大湳雅院區動工，昨天在臨時會中提出臨時動議，要求市府說清楚講明白。

包括張祖琰、顏政德、李國璋、吳國寶、黃美慧等多位議員都接獲民眾電話，以為是台大湳雅分院動工，但其實八字都還沒一撇。黃美慧表示，市地重畫的地點根本不是在湳雅地區，其實是在東大路3段跟鐵道路口的住宅用地，市府卻故意在湳雅地區辦開工典禮，確實有誤導之嫌。

張祖琰與李國璋則抨擊，市府的新聞稿以「新竹市醫療機能大躍進」，「於台大醫院湳雅分院擴建案院址辦理開工動土典禮」，「最後1哩路」根本是欺騙市民，現在只是東大路住2用地的市地重畫，重畫之後市府才能跟水利會換地，取得用地後還有有償、無償的問題，後面程序還很冗長。

而議長謝文進也少見的動怒直言，市府解釋是擔心干擾樹林頭附近居民，才選在湳雅水利會用地動土，但開工之後馬上就要開始進行各項公設闢建，怎有干擾之說，莫非是市府根本不想做？他與多位議員要求市府說清楚、講明白，最後謝文進也做成議決，要求市府在7月召開的臨時會中提出專案報告。

市府則澄清表示，故該都市計畫全名為「變更新竹（含香山）都市計畫（配合台大新竹分院湳雅院區）」，由於是採跨區市地畫方式取得文大用地內新竹農田水利會土地，因此作業延續該都市計畫名稱，以「台大新竹湳雅院區市地重畫工程」為名，並無誤導市民之意。

再者此案為跨區市地重畫，範圍包含文大用地與東大路、鐵道路口的市場用地（都市計劃變更為住宅用地），由於市場用地空地狹小，才會選在文大用地辦理動土典禮，且邀請卡、主題均有敘明「市地重畫工程」，沒有故意混淆視聽之意。

(中時 )