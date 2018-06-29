日本學生來台修學旅行 熊讚製珍珠奶茶迎客

2018年06月29日 16:45 中時 吳堂靖

台北市副市長陳景峻、觀傳局長陳思宇均出席同樂，並與北市吉祥物熊讚及日本學生一起DIY珍珠奶茶。（吳堂靖攝）

日本學生體驗戳戳樂遊戲。（吳堂靖攝）

日本來台修學人數逐年增加，今年已突破6萬人，日本金澤高校29日前往北市萬芳高中交流，兩校透過歌唱、舞蹈表演相見歡，並與北市吉祥物熊讚一起DIY珍珠奶茶，台下學生直呼「卡哇伊」，現場也擺設豆花、滷肉飯、香蕉巧克力等台灣特色小吃，氣氛歡樂，展現台日友好情誼。

日本金澤高校百名學生來台進行4天3夜修學旅行，足跡遍及故宮博物院、饒河夜市、師範大學等，29日赴萬芳高中交流，台北市副市長陳景峻、觀傳局長陳思宇、日本台灣交流協會首席副代表橫田光弘均出席同樂，並與北市吉祥物熊讚一起DIY珍珠奶茶，台下學生直呼「卡哇伊」！

為了讓日本師生對於台灣文化有更多認識，現場也設置豆花、香腸、冷泡茶、滷肉飯等特色小吃攤，還有趣味的戳戳樂遊戲，學生邊吃邊玩，氣氛超歡樂！

副市長陳景峻表示，台北是個非常有魅力的城市，除了知名景點及美食，還有迷人的人文風采，萬芳高中長期以來都有接待國外學校的經驗，期盼透過修學旅行觀摩雙方教育，也鼓勵學生出國拓國際視野。

觀傳局長陳思宇表示，此次也準備「台北滿喫」手冊，內容除了觀光旅遊資訊，更有中文常用語，如「讚」、「真好呷 」、「謝謝」，許多學生在進行美食闖關活動時，現學現賣，現場歡笑聲不斷，相信台日學生都在活動中留下美好的回憶。

(中時 )