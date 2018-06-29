庹宗康與謝忻30度高溫 鑽冰桶找涼感

庹宗康跟著《旅行應援團》到苗栗出外景。（圖片提供：衛視中文台）

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庹宗康日前帶著《旅行應援團》主持群謝忻以及來賓五熊、王尹平、黃沐妍等人到苗栗獅潭品嘗客家美食，一行人為了吃到最道地的客家粽，在深超過80公分，而且滿滿是冰塊的冰桶中，撈出與自己生日數字相符的麻將牌。拍攝當天超過30度高溫的大熱天，一開始在冰桶裡撈粽還覺得很開心，但隨之而來的冰凍感，讓庹宗康整個右手凍到不行，一旁的謝忻看到馬上搶過來拉住庹宗康的手作勢往胸口放，一邊說：「讓我來溫暖你！」，嚇得庹宗康趕緊把手縮回來邊大吼：「不用！」，讓大家笑到不行。

而來賓黃沐妍、五熊、王尹平等人輪流挑戰在冰桶撈麻將，第一個上場的黃沐妍賣力的往冰桶裡撈，撈到整個袖子都濕透，讓她苦笑說：「我的手現在已經不是我的手了」。五熊則是在整個遊戲中慘叫不斷，不停叫著要截肢了，直說這遊戲也太硬了。王尹平雖然一樣冰凍到不行，但人高手長的優勢下撈牌速度也快上許多，加上她當天穿著服裝有點低胸，好身材一覽無遺，讓整個畫面又更清涼養眼許多，連謝忻看了都不禁讚嘆的說：「這一段我們都不會有畫面，都會在她身上！」。

而謝忻表示自己超怕冷，平常連冷氣都很少吹，遊戲中不停一手放進嘴巴裡含著保溫，另一隻手則用來撈牌，兩隻手輪流使用，完美詮釋「冷到吃手手」這個畫面，好不容易終於將牌湊齊，沒想到庹宗康卻「一個不小心」把其中一張牌弄丟，迫使謝忻得重新撈牌，讓她差點崩潰。

(中時 )

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