改裝車噪音擾民 三峽警擴大攔檢

2018年06月29日 17:08 中時 陳俊雄

三峽警方攔檢民眾違規改裝排氣管。（陳俊雄翻攝）

暑假期間青少年為尋求刺激及發洩精力，三五好友相揪夜遊勢必增加，三峽分局為守護三峽、鶯歌地區市民安寧，及確保青少年安全的活動空間，將聯合環保局在轄內採不定點方式執行改裝車輛稽查及噪音檢測，針對深夜時段，鎖定非法改裝、噪音擾人的車輛攔檢，由於改裝後分貝都超過90分貝以上，有些更擅自改裝傳動系統或引擎機件，此舉影響車輛安全結構，危險性大增，行駛時更易危害駕駛人及用路人的安全，該分局107年1月迄今攔查改裝車妨害安寧移請環保局檢測音量共計455件，成效良好。

三峽分局呼籲，新北市政府已公告深夜22時至隔日早上6時，禁止使用未經「噪音審驗」或檢驗「合格排氣管」的車輛行駛道路，車主為了提升速度或美觀而改裝排氣管（或拿掉消音器）影響居住安寧，非法改裝汽機車設備，或是改裝後之噪音超過標準值，可依法處罰車輛所有人或使用人。

民眾如發現使用中機動車輛噪音有妨害安寧情形者也可上環保局噪音車檢舉網站（http://noisecar.epa.gov.tw/public/pub_news.asp）檢舉，經查證後環保局將通知車主進行檢測，車輛使用未經審驗合格排氣管，環保局將依噪音管制法告發取締處3000元罰鍰。希望駕駛人不要以身試法，不僅損害自己的愛車，更會危及自己本身及他人之安全。

(中時 )