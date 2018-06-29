賴揆：電不是不夠用 是剩不多

2018年06月29日 16:59 中時 張理國

行政院長賴清德今天出席「107年稅務節慶祝暨表揚大會」，提及台灣供水、供電問題，賴揆表示，明年沒有外界擔心的缺電問題，目前所發的電並不是夠用，而是剩得不夠多；至於供水，今年旱象雖然嚴重，但農業及工業用水都足夠使用。

賴揆表示，台灣明年電力的備轉容量率可達10%，備用容量率達15%，沒有外界擔心的缺電情況，目前所發的電並不是夠用，而是剩得不夠多，例如發電100%但用了94%，只剩下6%，也就是備轉容量6%，明年開始從北到南，包括林口電廠、大潭電廠、苗栗通霄電廠，高雄的大林電廠，新的機組都會進一步併聯發電，所以10%備轉、15%備用的供電目標可以達成。

至於供水部分，賴揆也有信心供水無虞，他表示，今年是20年來旱象相對嚴重的一年，但是就台南市而言，去年2期稻作沒有休耕，今年1期稻作也是，工業部分也沒有看到那家公司要用水車去載水，不僅南部沒有、中部沒有、北部也沒有，顯示缺水問題已有改善。

此外，賴院長也肯定，在財政部長許虞哲及財政部同仁努力下，除使全民受益，也對資源合理分配，讓企業經營更有空間，包括綜合所得稅最高稅率由45%降至40%、股利所得分離課稅，營利事業未分配盈餘加徵營所稅稅率由10%降到5%。給予企業經營更多空間，並使500多萬戶家庭，因稅負減少，可支配所得增加。

(中時 )