美全面升級Mk48魚雷！2024裝備部隊

2018年06月29日 17:09 中時電子報 何宜玲

Lol, who knew the Taliban, Isis or Al-Qaeda would be subject to a longer range Mk48.. As opposed to the current Mk48 heavy or Mk54 light.https://t.co/3YbeBP8xD7 — G Dawg (@GDawg2k2) June 25, 2018

今年年初，俄羅斯總統普丁曾經公開一款正在秘密研發的「核魚雷」，暗示它將成為未來俄國的神秘武器。這一消息傳到美國耳裡，似乎引起軍方關注。美國海軍日前傳出，即將開始計畫大規模升級Mk48魚雷，他們希望讓這款常用的魚雷，擁有更大的射程和更強的隱形能力。預計這款加裝新技術的先進魚雷，將在2024年正式裝備部隊。

根據英國《每日郵報》(Daily Mail)報導，美國海軍日前宣布正在進行全面升級軍隊最常使用的Mk48魚雷。他們希望讓Mk48魚雷擁有更長的射程和更強的隱形能力，以提升Mk48魚雷在淺水區域摧毀敵軍艦艇、潛艇或小型船隻的攻擊力。

新型Mk48魚雷將具備一系列先進的技術，包括改良的聲納、隱形和控制系統。屆時，它將成為美國海軍能夠從潛艇發射的高科技、重量級武器！

報導稱，這款先進的Mk48魚雷將在2024年裝備部隊。

Mk48魚雷將擁有新的數位導航和控制系統，讓它可以在淺水、極淺和傳統的深水環境中順利發射。它還將安裝新的通信系統，可從潛艇向魚雷發送更多有用數據。因此，升級後的魚雷反應力將會比從前更加快速。

這款魚雷重約1600公斤(3520磅)，裝備295公斤的彈頭，可以在360公尺深水中航行。

目前美國海軍所有潛艇都在使用這款魚雷，它是反潛戰和反水面戰的主要武器。

(中時電子報)