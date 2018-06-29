營養午餐大體檢 監委：費用低、品質低落待改進

2018年06月29日 17:04 中時 鄭舲

針對我國中小學營養午餐面臨城鄉差距、午餐合理化定價機制、偏鄉小校「四章一Q」推動困境、食農教育推動落差及營養午餐專業人力等問題，監委劉德勳、江綺雯費時1年7個月調查，進行「營養午餐大體檢」。監察院日前通過兩位監委的調查報告，促請行政院、教育部及農委會檢討改進。

劉德勳、江綺雯指出，每周5天我國有3500多所國中小、170多萬學生在校享用營養午餐，教育部為補助弱勢學生，每年編列21億預算，並訂有考核評鑑機制。但經調查發現，現行評鑑標準對離島地區不利且無彈性，部分偏鄉離島因無冷藏設備船隻運送，要供應肉品或鮮乳困難重重。監委認為教育部應重新檢視城鄉落差，導引縣市因地制宜解決午餐需求。

劉德勳提到，教育部雖有訂定「學校午餐改善計畫」及「學校午餐食物內容及營養標準」，但實務上仍擺脫不了地方因素影響、學校顧忌家長反彈不願調漲費用，導致費用過低、午餐品質低落，因此教育部應建立午餐餐費調整機制，以確保食材品質。

另外，劉德勳也表示，《學校衛生法》增訂午餐使用「四章一Q」生鮮食材政策，經試辦已擴及全國20縣市，行政院也決定由各縣市政府成立食材供應平台，進行生產源頭的食材安全把關，但對於食材貨源供應、四章一Q食材單價偏高等問題，仍待農委會及教育部協助解決，農委會對偏鄉小校與離島地區的需求也應更深入了解，制定因地制宜的彈性措施。

監委也發現，各校普遍疏忽孩子們的餐具缺少筷子，幾乎全用碗和湯匙吃飯，不愛也不會用筷子，因此特別要求各校重視飲食文化的建立。監委也特別提醒，依106學年度第1學期各縣市所轄學校午餐供應現況，約有25%（800多所）學校設有廚房卻未使用，教育部對各校自有廚房使用率應確實掌控，避免淪為閒置設施。

(中時 )