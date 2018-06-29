按指紋為失智老人找到家 雲林縣警局七月到府服務

2018年06月29日 17:38 中時 周麗蘭

雲林縣65歲以上老年人口12.2萬人，佔全縣人口比例17.7％，近年各派出所經常尋獲失智老者流落街頭，耗費人力幫忙找回家的路，雲林縣警局7月1日起主動出擊，接受民眾申請到府捺印指紋服務。

雲林失智老人多，今年五月間一名斗南鎮老翁3天內迷路2次，因他未按捺指紋，「撿」到他的新光派出所、斗南派出所接連以辦案精神費了一番功夫，才找到他家。

縣警局指出，歷年來因捺印指紋建檔而被確認身分者，最高齡為81歲，年紀最輕為57歲，2016年間一名長者因腦中風路倒送醫，以人臉辨識系統比對無法得知身分，最後透過建檔的捺印指紋，確認是64歲的陳姓長者，雖數日後仍不幸往生，但得以及時返家善終。

縣警局表示，雲林縣已進入高齡社會，伴隨而來的老人失智問題卻益發嚴重，除結合各民間長青社團、醫療機構所辦理活動前往設攤提供定點指紋捺印服務外，考量高齡長者行動不便與自尊心防衛，7月1日起化被動為主動，推出更貼心的到府捺印指紋服務。

警方表示，申請到府捺印指紋手續很簡單，對象為申請者本人或家屬或監護人，可打電話或上網向縣警察局鑑識科、各分局偵查隊提申請，鑑識科電話（05）5320259。

縣警局也呼籲民間各法人團體，舉辦與年長者相關活動時，也可向警方申請配合設攤，增加年長者指紋捺印的機會。

(中時 )