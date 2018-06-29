訴訟金字塔制破功？ 高院法官想方設法不願回任一審

高院法官林孟皇，調升高等法院屆滿三年卻選擇留任不願回一審法院，與他當年批評「三專生留任」的立場不一樣，引起其他法官討論。(資料照)

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司法院日前完成修法，建構「堅實一審」的訴訟金字塔制度，不料有多位調任二審3年後須回任一審的法官，卻想出各種辦法留任二審引發非議，其中包括將最貪女課員逆轉改判無罪的法官林孟皇，這也讓下周的司法院人審會備受矚目。

金字塔型訴訟制度是「一審堅實事實審、二審事後審、三審嚴格法律審」，為了推動這項政策，法官學院院長周占春擔任人事處長期間，推行了「三專生」制度，讓地院的法官調到高院，歷練3年後再回到地院，提高一審的審判品質。

司法院。（本報系資料照）

法官的「三專生」制度卻常有人以「擇優留任」的名義留在高院，不願回任地院，賴浩敏擔任司法院院長期間，曾發生三專生大量留任情況，當時被稱為司法改革先鋒且擔任司法院人審委員的北院法官林孟皇，因此在法官論壇發文痛批司法院。

林孟皇當年發文指責「司法決策者老是搞這種朝令夕改、令多數法官無法心安在審判工作上的情況，甚至是始終沒弄清三專生回任政策的原始政策目標」，不過，現在同樣也是三專生的林孟皇，卻選擇留任高院引發法官們議論上網痛罵。

司法院長許宗力17日出席台灣新北地方法院模擬法庭活動，致詞時說，司法院最近公布的民調結果顯示，有八成多網路受訪民眾認為，透過國民參與刑事審判的推動，可以增加民眾對司法信任的程度。中央社記者林長順攝　107年5月17日

有法官在法官論壇質疑本周三司法院才公布訴訟金字塔修法草案，但卻又有多達12名的「三專生毋庸回任」，讓法官質疑司法院院長許宗力的「金字塔型訴訟制度」到底是玩真的，還是喊爽的？

被法官論壇點名批評的林孟皇因記者聯繫不上，不知道其回應，但這些大批三專生不須回任的人事案，將在下周二由許宗力院長召集人審會討論，是否會有令人意外的變數，還是照單全數通過人事審，法界都相當關注。

(中時 )

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