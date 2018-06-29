藝人攻蛋跳國標 安妮家人飛台觀賽

高欣欣等藝人一起攻蛋跳國標。（圖片提供：民視）

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高欣欣去年沒能如願攻蛋感到難過。（圖片提供：民視）
安妮參加國標大賽家人從俄羅斯飛台觀賽。（圖片提供：民視）

安妮、舞陽、高欣欣、成潤、 王建復、王燦、李珞晴等人日前參加《舞力全開》脫穎而出，今（29日）舉辦記者會宣布將於7月7日一起攻蛋，參加2018 「CTC世界盃國際標準舞公開賽」比賽。安妮去年沒有拿到前進小巨蛋的門票，但這2年努力不懈地練習，讓她成為藝人組總積分今年入圍決賽最高分的藝人。家人為了幫她打氣，還將遠從俄羅斯飛到台灣觀賽。

樂觀活潑的安妮，其實有著不可輸的壓力，為了這次比賽，她私底下聯絡了國標界世界上最高級和知名的英國設計師品牌VESA DESIGN，為她量身訂做一件價值超過新台幣十萬元的舞衣。一直到錄影最後一支舞 – 捷舞，都還不敢把裝著昂貴舞衣的包裹打開，深怕自己花了這麼多錢、滿心期待設計師的作品，結果不喜歡。

參賽藝人當中，年齡最資深的高欣欣，去年以些微差距沒能如願拿到小巨蛋門票，讓她顯得有些失望。但是無所畏懼的她，今年再度報名，並且以大幅度進步的舞技，讓她以總排名第四名的成績，拿到小巨蛋門票。跟一年前相比，無論是舞技、自信、身材，都大幅提升的她，更讓主持人侯怡君在錄影現場，流下了驕傲且感人的眼淚！相信高欣欣與吳京橋老師在小巨蛋也會帶給觀眾朋友優異的演出哦！

工作、比賽，蠟燭兩頭燒的王建復，原本一度落入危險名單的他，沒有因此而氣餒，就算中間只有10分鐘的空檔，也要抓著老師拼命練習，這樣的拚盡也反應在最後一支捷舞身上！大幅躍進的舞技，讓評審們刮目相看並得到一致讚賞。最後總積分與王燦同分，順利拿下前進小巨蛋的門票，心情就像坐雲霄飛車般的王建復，在宣布得到小巨蛋門票的那一剎那，也忍不住落下了男兒的淚水！

(中時 )

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