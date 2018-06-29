成功國小正式遷校 29日休業式見證舊校舍最後身影。

成功國小學生向校園鞠躬，高喊珍重再見，暑假後的新學期將到文賢國中上課。（成功國小提供）

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學生用粉筆字在老校舍牆上寫下祝福。（成功國小提供）

台南市中西區成功國小因為赤崁文化園區工程，校內兩棟校舍將拆除重建，需有2年半的施工期，全校近400名師生在2018學年度將遷移至北區文賢國中上課，校方29日舉辦離情依依的休業式，不只結束學期課程，同時將揮別校園3年，大家在校舍牆上寫下祝福語，見證老校舍的最後身影。

成功國小擁有107年校史，校園緊鄰赤崁樓，近年來隨著社會少子化變身小校，台南市文化局為了推動赤崁文化園區改造工程，須打造地下停車場，校園內兩棟校舍都將拆除重建。

成功國小全校遷移幾經波折，幾度為了尋覓遷校地址，受到他校排擠，最後才決定落腳北區文賢國中，預訂3年就搬回原校。

不少陰謀論隨之而起，傳聞學校下方埋有明清時期古蹟，屆時只要挖到古物，工期應該會因此延宕，加上工程對外招標已4次流標，能否如期完工令人擔心，3年恐無法返校，成功國小會遭滅校危機，改併入他校。

全校師生29日仍抱持3年返校心願，學生在舊校舍牆下用粉筆留下祝福，並高唱校歌，最後高喊「成功國小再見」口號，向校園一鞠躬。

有別於其他學校的休業式代表師生可以開心放暑假，成功國小29日的休業式顯得離情依依，師生在典禮上見證熟悉老校舍的最後身影，下學期上課就要從陌生的校園開始。

(中時 )

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