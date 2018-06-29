宜蘭市獨角仙復育成功數量大爆發 公所呼籲動眼不動手

2018年06月29日 17:13 中時 胡健森

宜蘭市公所在雪峰三路大礁溪左岸提防一帶復育獨角仙大有成果，市長江聰淵（左）呼籲民眾動眼不動手，切勿動手捕捉或干擾甲 蟲們的生長。（宜蘭市公所提供）

位於宜蘭市雪峰三路大礁溪左岸提防一帶，因種植了許多光蠟樹，加上市公所出面協調復育有成，成為新興的獨角仙樂園，除了吸引許多民眾前往觀賞，更在網路上熱烈討論，但有些民眾缺乏公德心，竟隨意抓捕獨角仙帶回家，市長江聰淵緊急呼籲民眾以愛護、尊重生命的心態「動眼」觀察，不要動手捕捉，以免破壞了大自然生態的平衡，也可以讓更多的人有親近和觀賞大自然生態之美的機會。

市公所表示，這個獨角仙秘境因堤防的邊坡有許多光蠟樹植栽，為復育甲蟲營造有利的生態環境，市公所為了保護健全的生態，去年邀宜蘭縣生態教育協會、水利署第一河川局等相關單位現勘討論之後，在雪峰三路的大礁溪左岸堤防堤頂設置堆肥箱，作為獨角仙幼蟲撫育區。

市公所的這項復育的做法也明顯收到成效，尤其時序已進入獨角仙盛產期（6至9月），民眾發現光蠟樹上隨處可見到獨角仙棲息在光臘樹上吸食汁液，吸引許多民眾前往觀賞，唯美中不足的是有部分民眾缺乏公德心，隨意抓捕獨角仙，也引起許多人不以為然，希望可以放牠們一條生路，能繼續在原處交配產出下一代。

市長江聰淵表示，獨角仙復育後可提供低碳旅遊，環境教育素材，吸引親子及社會大眾前來駐足觀賞，他請大家一同保護甲蟲，不要任意捕捉，讓人類與自然共存共榮，市公所也會結合社區組成生態巡守隊，採不定期方式巡邏，規勸並呼籲前往觀賞獨角仙的民眾，能夠以愛護、尊重生命的心態觀察，切勿動手捕捉或干擾牠們生長。

(中時 )