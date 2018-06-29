太魯閣馬拉松網路報名今晚6點開跑 65歲長者報名免抽籤

太魯閣馬拉松網路報名，今傍晚6點起跑。（張祈攝）

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太魯閣馬拉松是路跑界的年度盛事，今年將於12月1日開跑，為期一個月的網路報名時間，將於今天傍晚6時起開放報名，共有全馬、半馬、小馬及迷你馬4組共1萬2000個名額，且首度開放65歲長者免抽籤的福利。

受限於太魯閣國家公園僅能容納萬餘人，且辦一場比賽就要「封園」相近一個上午，太馬人數僅能「限量」開放，也造成網路報名年年爆滿的特色，主辦單位花蓮縣馬拉松路跑協會理事長汪錦德指出，每年報名人數超過5萬人，為公平起見，一率採網路登記，報名截止後再由電腦抽出1萬2千人。

汪錦德說，去年發生一名70多歲的跑者，報名全馬卻不幸「共估」，他寫信給主辦單位表示，「能多少70歲的還能跑全馬？」，講述不能參賽的遺憾，主辦單位當下立刻加碼邀請他來參賽，並在今年開放65歲以上報名的跑者，免抽籤就可參賽。

太馬賽事由雲朗集團第4年冠名贊助，旗下翰品酒店提供10張價值9千元的住宿券，作為完賽抽獎摸彩禮品，並加碼提供只要賽事前一晚（11月30日）入住飯店，就能享有免抽籤就能參賽的優惠（房價不含報名費），且比賽當天，飯店也會準備接駁車載送選手到會場，台鐵也從清晨起提供來回7列次火車載送選手。

今年太魯閣馬拉松維持42公里的全馬、21公里的半馬、12公里的逍遙馬和5公里的快樂馬4組，報名費用從1100元到800元不等，報名時間即日起7月29日24:00截止，報名請上官網https://www.taroko-marathon.com.tw。

(中時 )

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