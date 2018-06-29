科博館「漫步太陽系」特展　展現震撼的天體影像

2018年06月29日 17:41 中時 陳淑芬

科博館「漫步太陽系」特展，獲美國太空總署NASA提供最新的太陽高解析世界級的天體影像，經台達電支援高品質投影技術得以播放呈現。（陳淑芬攝）

「漫步太陽系」特展，將科學內容結合藝術手法呈現，走進展場猶如進入浩瀚的宇宙。（陳淑芬攝）

科博館「漫步太陽系」特展，結合NASA提供的專屬影像及台達投影技術，展現栩栩如生的太陽震撼影像。（陳淑芬攝）

國立自然科學博物館「漫步太陽系」特展，由身為天文學家的館長孫維新策畫，獲美國太空總署NASA提供最新的太陽高解析世界級的天體影像，經台達電支援高品質投影技術得以播放呈現，趨勢科技並提供太陽系各天體VR創新內容，特展將科學內容以藝術手法呈現，民眾走進展場猶如漫步神秘的宇宙星系間，體驗全新的天文科學成果及視覺震撼。

科博館「漫步太陽系」特展29日舉行開幕記者會，交通部長賀陳旦、台達電創辦人暨榮譽董事長鄭崇華與會，曾在美國國家航空暨太空總署戈達德太空飛行中心擔任博士後研究員的天文學家孫維新現場導覽；鄭崇華並解說設在展場太陽觀景平台上的台達8K投影機，展現NASA製作8K太陽影像的高超投影能力，讓與會人士大開眼界，特展將展至2019年2月17日。

孫維新表示，太陽周邊有1千億個星系、2千億顆恆星及8個行星環繞，科學家近20年來的研究有震撼性發展，「漫步太陽系」特展推出太陽系最新研究成果，並獲美國太空總署高達太空中心協助，由太陽影像團隊為特展製作兩段3分鐘的8K最新影片，感謝台達電的8K投影機將NASA製作太陽影像做極致細節的呈現。

鄭崇華表示，台達電提供全展場高亮度的節能投影機，所研發出全球第一台亮度可達2萬5000流明，可說是世界最亮的8K雷射投影機，將NASA所提供的8K影像作完整呈現，讓民眾可近距離地瀏覽栩栩如生、銳利又清晰的太陽影像，有別以往的觀賞感覺。

科博館表示，特展亮點特色除NASA製作的8K專屬影片結合台達高超的投影能力外，天文科學展出結合藝術理念呈現也別具特色，展場透過燈光、影像及空間的精心巧思設計，走進現場宛如在浩瀚宇宙觀賞震撼的太陽光球、仰視高掛的8大行星及俯視神秘宇宙。此外，並設計400年來為太陽系研究奉獻心力的科學家展示坡道，展現創意與科學教育意義。

(中時 )