原來有這樣「特殊」服務的公司 讓你馬上脫魯？！

2018年06月29日 18:00 中時電子報 綜合報導

隨著3C產品的發達，人與人之間少了交流，隨之而來的則是難解的社交障礙，因此交友軟體日趨興盛。而「Pakor拍拖」這間交友公司不再只有線上服務，成立了一個新的部門「Pakor Premium拍拖約會吧」，可別以為這只是普通的實體約會服務公司喔，裡面竟然還提供了令人意想不到的服務,而這些「全方位」的服務，也讓單身男女認識新朋友變得更容易也更精準，對於想要脫離單身的你不可不認識這項服務！

拍拖約會教室一出馬，初次約會成功率暴增

一般來說，目前仿間最常見的婚友社公司,大多數都是會由紅娘將報名者的資料進行人工配對，再邀請初步配對的兩人到公司的訪談室見面，進行下一步的認識，但這樣的方式容易產生尷尬感，讓現代人越來越排斥。但「Pakor Premium拍拖約會吧」卻擁有別於其他公司的「特殊服務」。

原來，僅透過興趣、學歷背景等進行配對是不足已成功脫單的，最重要的作法是要找出單身的源頭，透過治標不治本的方式幫助單身者成為約會達人進而成功找到另一半！

愛情學分從IM這堂課開始修起。(圖片來源：拍拖)

不只給你魚，更教你怎麼釣魚

所以拍拖約會吧「IM拍拖約會教室」部門為此而誕生，不僅提供了約會教戰必勝課程，專人獨家約會軍師，約會前的模擬諮詢，也為強調心靈成長的會員規劃的心靈課程等等，不僅幫你配對，更全權負責所有配對之後的規劃與策略。

讓單身者找到無法脫單的問題源頭，透過約會「軍師」的教導與引導，進而提升自我魅力、增強表達能力等，協助會員全面提升社交能力與約會魅力。

會員互動3階段，找出最適合你的課。(圖片來源：中時電子報)

其實，找不到過去感情失敗和交友挫折的原因，容易重蹈覆轍地經歷失戀，又或是沒有深刻地了解自己，在想像中的自我條件和現實中有落差的話，也容易找不到適合的關係；不知道戀愛規則和異性的想法，則會很難開創新戀情。

打破以往交友的偏見與做法，「Paktor Premium 拍拖約會吧」為現代單身男女開啟一條嶄新的交友新希望，透過一對一實際訪談了解個人社交障礙及問題，再藉由專家的指導與調教，重拾會員的自信與開創新的戀愛關係，絕對是徹底脫單的最快途徑。

(中時電子報)